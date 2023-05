Se presentaron las combis que realizarán viajes a las localidades

Este jueves al mediodía, en la vecina localidad de Rawson, se realizó el acto de presentación de tres combis que realizarán viajes entre Chacabuco y las localidades. Hicieron uso de la palabra el intendente municipal, Dr. Víctor Aiola; el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Lisandro Herrera, la delegada municipal de Rawson, Nilda López; y la diputada provincial, Micaela Olivetto.

A su comienzo, el Intendente señaló que el programa "Conectando nuestras localidades" nace de una necesidad de la población que fue interpretada por el Concejo Deliberante que trabajó conjuntamente para darle marco a esta política pública. A su vez, agradeció al Ministerio del Interior de la Nación y al secretario de Municipios de la Nación, Avelino Zurro, por acercar el programa "Municipios de pie" que les permitió adquirir las combis.

Durante el acto, Aiola mencionó que también la localidad recibió un camión compactador y contenedores. "Rawson es la primera localidad que aplica la recolección mecanizada de residuos. Recordamos que, en el 2015, Rawson no tenía cloacas, no tenía gas, no tenía cosas básicas. A partir de ese momento, la gente de la localidad se dio cuenta de que hay otra forma de hacer política y que es con hechos concretos", puntualizó.

Por su parte, Lisandro Herrera, destacó el trabajo en el ámbito legislativo y las gestiones realizadas en forma conjunta.

El Municipio en las Localidades

La presentación de las combis, se dio en el marco de "El Municipio en las localidades", una propuesta que acerca diversos programas y servicios a los vecinos de los pueblos del Partido. La jornada, que contó con amplia convocatoria de vecinos, se desarrolló en la plaza principal de la localidad, donde participaron las distintas áreas municipales, recibiendo las inquietudes de los habitantes de Rawson.

Estuvieron presentes las áreas de Salud, Desarrollo Social, Servicios Públicos, Relaciones Institucionales, Casa de Tierras, Cultura, Educación, Deportes, Juventud, Habilitaciones, Producción, Bromatología, entre otros. Talleres para Adultos Mayores, vacunación antigripal, controles de glucemia, presión y talla, además de gestión de turnos para el Hospital.