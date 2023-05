Con 42 años y trombofilia, se animó a dar clases de zumba, bien avanzado su embarazo

En el año 2001, Etelvina Laboret se recibió de instructora de gimnasia y comenzó a dar clases en distintos lugares de Junín y la zona. A los pocos años, la oriunda de O´Higgins, en el Partido de Chacabuco, decidió abrir “AeroLife”, el único gimnasio de la localidad donde brinda diferentes clases de entrenamientos, rutinas personalizadas y grupos de baile infantiles. “No es un gimnasio que esté abierto todo el tiempo como en las grandes ciudades, porque en el pueblo nos manejamos de otra manera, por eso brindo clases en horarios determinados, de acuerdo a los tiempos laborales y escolares”, explicó Etelvina y agregó “cuando me enteré que estaba embarazada de Atilio no dudé en continuar, obviamente con los cuidados pertinentes y siempre aconsejada por mi doctora, Aldana Lomónaco”.

Así, la profesora de 42 años, contó que este no es un embarazo más. En el año 2017, luego de haber sufrido varias pérdidas anteriores y de realizar distintos tratamientos médicos, nació su primer hijo Rufino. “Fue un embarazo atípico, me habían diagnosticado trombofilia y estaba con mucho miedo”, reveló Laboret y expresó “si bien continué con las clases, lo hice de forma mucho más pasiva y por poco tiempo”. Las dudas de cualquier mamá primeriza la atemorizaron y las distintas trabas que fue sorteando, hicieron que fuera una situación totalmente diferente.

De esta manera, a los pocos años decidió buscar a su segundo hijo. Pero la cosa no estuvo fácil. “Me costó mucho volver a quedar embarazada, viví situaciones muy feas, de dolor y pérdidas, pero siempre confié en mí y salí adelante”, reveló.

En ese sentido, aseguró que este embarazo la sorprendió y que, más allá de que fue muy buscado, llegó en un momento inesperado. “Sentí que llegó en el momento adecuado y lo viví con mucha felicidad y confianza, por eso me animé a continuar con mis clases de forma mucho más activa”, contó y agregó “fui viendo cómo iba evolucionando mi gestación y cómo me sentía. Obviamente, siempre todo bajo control médico y con los cuidados pertinentes, sobre todo en el primer trimestre”.

Su entrenamiento durante el embarazo

Etelvina brinda distintas clases que se ajustan a las necesidades y tiempos de los habitantes de su localidad. Entrenamiento funcional, Zumba Fitness, GAP, rutinas personalizados y ritmos kids son las que más la caracterizan. “Mis alumnas, porque la mayoría son mujeres, no dejaron de venir. Me apoyaron en todo momento y me cuidaron un montón. Estoy muy agradecida con ellas porque siempre me bancaron y se adaptaron a mis tiempos y posibilidades”, reconoció y agregó “di clases hasta el viernes pasado, a pocos días de que nazca Atilio, siempre cuidándome de los saltos, los rebotes y el peso. Pero fue un embarazo muy activo que lo viví con mucha alegría”.

A sus clases diarias, la profesora le sumó caminatas y también natación durante el verano. “Me sentí bárbara durante los 9 meses, confié más en mi cuerpo y lo disfruté muchísimo a diferencia del primero donde estaba aterrada y con muchas dudas”, confesó y mencionó “tanto mi pareja, Dalmiro, que también es profe de educación física, como toda mi familia me apoyaron en todo momento. Eso fue fundamental para mí”.

Recomendación médica

Su doctora, Alda Lomónaco no le suspendió su trabajo en ningún momento, pero sí le recomendó modificar algunas cosas. Ella conocía el cuerpo de Etelvina y sabía que estaba preparado para gestar de esa manera. “Obviamente no todos los cuerpos son iguales, ni todos los embarazos los son, pero siempre es recomendable estar activa, dependiendo en cada caso particular”, aseguró Laboret y continuó “creo que hay muchos mitos sobre el embarazo, muchas dudas y preguntas. Por eso, es importante informarse y confiar en los profesionales que elegimos”.

Por último, concluyó: “para mí, la clave es sentirse bien y confiar en una misma. Es un estado maravilloso que hay que saber disfrutar. A pesar de todas las situaciones tristes que viví respecto al tema, siempre supe que este momento iba a llegar”.