Celina Felice: “Con la Fiesta del Maíz queremos resaltar el valor del campo”

Pese a la dura realidad que está atravesando el sector agropecuario debido a la sequía, el próximo fin de semana, la ciudad de Chacabuco llevará adelante la 41° Fiesta Nacional del Maíz. Un festejo que tuvo su última edición en el año 2017 y que por diferentes motivos se fue postergando. Al respecto, Celina Felice, Secretaria de Cultura, Educación, Deportes y Juventud expresó: “Sabemos que no es un buen momento para hablar de una fiesta porque el campo está sufriendo la peor sequía en años, por eso apuntamos a que sea una muestra representativa del sector”, y aclaró: “Cuando se planificó todo esto no se esperaba semejante panorama, por eso, comenzamos a organizarla. Es una fiesta que desde el 2017 no se realiza, y sino la llevábamos adelante corríamos riesgo de perderla porque otras ciudades la habían pedido”.

En ese sentido, Felice manifestó que lo que se quiere es resaltar el valor del campo, por eso durante los tres días se podrá disfrutar de la presentación de charlas técnicas sobre el impacto ambiental, reglas económicas que deben lidiar los pequeños y medianos productores, nuevas tecnologías y demás temáticas que muestran la importancia de toda la cadena de producción.

Por otro lado, habrá feria de artesanos del Partido de Chacabuco, exposición de productores y emprendedores y distintas presentaciones musicales. Así, el gran cierre estará a cargo de la banda de cumbia santafesina “Los Palmeras”. “La Fiesta muestra la idiosincrasia de nuestra ciudad. Una persona que no tiene campo, tiene que comprender que todos vivimos de él, porque es lo que más mueve”, resaltó y agregó “es un sector que siempre apuesta al país”.

Por su parte, el intendente municipal, Víctor Aiola dijo: “Luego de la pandemia analizamos qué necesidades tenía la población y una de las más importantes era que lo vecinos necesitaban reencontrarse, tener un momento de esparcimiento y poder pasarla bien”, y agregó “en ese aspecto empezamos a trabajar con las Secretarías de Cultura y Producción para revalorizar la Fiesta del Maíz, que es la fiesta de todos los chacabuquenses”.

Así, pese a las críticas recibidas, Aiola destacó: “Pensamos que, en un año difícil para el campo y para el país, la Fiesta sirve para visibilizar todo el esfuerzo que la gente del campo pone a diario y toda la inversión que realizan en Argentina pese a todos los cambios económicos”.

Actividades

El cronograma de actividades de la Fiesta del Maíz 2023, es el siguiente:

Viernes 14

Escenario al aire libre

Conducción Mónica Del Castillo

18.30: Cacique Malambo, Emir Arabia, y Los Chacas

20.00: Acto protocolar. Ballet Cahuín Cumpá, Banda Bimbo Marsiletti, La Complicada, Los Colorados

Teatro Italiano

17.00: Charla sobre "Genética y Tecnología: allados estratégicos para eficientizar tu Producción en el cultivo de Maíz" a cargo del ingeniero agrónomo Jorge Pellegrino Auspicia: Grupo Don Mario.

18.00: "Análisis de la Sequía" a cargo del ingeniero Luis Villar. Auspician: la Sociedad Rural, Aapresid, Capuba.

Carpa de la Universidad

Tecnológica Nacional

19.00: Charla sobre "La Actividad Frutihortícola en Chacabuco", a cargo del Observatorio de Datos Locales

20.00: Charla sobre "Producción de Azafrán artesanal en Chacabuco", Mayra Saccoccia.

Fogón Carpa criolla

22.30: Mercenarios del folclore, La taba, Alma, Milene Morales, Los hermanos Rojas, Cumbia Loca.

Sábado 15

Fogón carpa criolla

Conducción: Mario Deleve y Cristian Finamore

13.00: Manos Traviesas, Alejandro Armendáriz, Milagros Prieto, Gomero Cantor, La voz Joven, Grupos de ballet de EAC sede, Lucas Martínez, Lucas Centurión.

Escenario al aire libre

Conducción: Paola Bracchi y César Menta

16.00: Cocineros al aire libre (Chef Juanito Ferrara y Vero Milione)

18.00: Ballet Cahuin Cumpá, Jonathan Zotarelli, Enmascarados, Liberados del Mal; Piedra, papel o tijera; El Visto, Salomon Plant, The Lorean, Guas, Under Jack, Surinam, Lapeband (Sergio Lapegüe).

Carpa de la UTN

19.00: Charla sobre “El maíz en los jardines”. Su utilización en el paisajismo, a cargo de la ingeniera agrónoma Valentina Heiderscheid.

20.00: Charla sobre “Manejo, fertilización y uso de biológicos en el cultivo del maíz” Ing. Agr. Bernarda Roldán

Domingo 16

Fogón carpa criolla

Conducción: Mario Deleve y Agustina Correa

13.00: Guitarras del Monte, Tobías Argüello conjunto, Marcelo Tomasini, Arnoldo Rubino, César Masciulli, Juan Santillán, Tato Rinaldi, Carlos Jurado, Marcelo Güida, Héctor Espinelli, Grupos de ballet de la Escuela de Actividades Culturales sede, Fernando Romero, Linaje.

Carpa de la UTN

18.15: Charla sobre "Universidad de los niños: Experimentos con derivados del maíz".

19.15: Charla del Equipo de Laboratorio de UTN a cargo de Elisabet Chornomaz.

Escenario al aire libre

Conducción: Martin Mujica

18.00: Ballet Cahuín Cumpá, Encanto de mujer, Mariana Speziale, La Bonita, Son del Sur, A Destiempo, Los Palmeras.