Se llevó a cabo el acto oficial por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

En el día de ayer, en la plaza Belgrano de Chacabuco se desarrolló el acto oficial por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Estuvo presente el secretario de Gobierno, Mario Ferraresi; el vicepresidente del Centro de Ex Combatientes de Chacabuco Malvinas Argentinas, Marcelo Semento; el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Lisandro Herrera; integrantes del Centro de Ex Combatientes de Chacabuco Malvinas Argentinas, veteranos, familias, concejales, consejeros escolares, miembros del Gabinete Municipal, instituciones, autoridades provinciales, municipales y educativas y público en general.



En primera instancia se realizó la colocación de una ofrenda floral, seguido de un minuto de silencio en homenaje a quienes perdieron la vida en la Gesta de Malvinas.



En ese marco, Marcelo Semento, vicepresidente del Centro de Ex Combatientes de Chacabuco Malvinas Argentinas, se dirigió a los presentes. "Qué bueno ver este lugar cada 2 de abril colmado por un poco más de gente que cuando se empezó de hace 40 años. Lo mismo que ocurrió anoche en la vigilia que hicimos esperando la fecha del 2 de abril, en el cual agradecemos también la presencia de todas las autoridades y del público en general, que vio colmada esta plaza con este escenario en el cual varios artistas hicieron su homenaje a nuestros Héroes de Malvinas", expresó.



"Cada uno de los que pudimos combatir, lo hizo principalmente por amor a la patria y por amor al prójimo, al que tenía al lado", indicó además e hizo una mención "al amor de madre, de las madres de Malvinas que muchas veces no son tan recordadas y especialmente vamos a hacer el recuerdo y el homenaje a una de nuestras madres de Malvinas, la mamá de un caído del Crucero Belgrano, de la mamá de Caticha que se nos fue hace poquito y la teníamos siempre presente en todos los actos".



Seguidamente, brindó su mensaje Omar Pistelli, vecino de la ciudad de Córdoba, quien es el responsable de la muestra Itinerante "Rostros de Malvinas".



Quien concluyó con las alocuciones fue el secretario de Gobierno, Mario Ferraresi. "Malvinas nos une, pero a veces siento que seguimos en deuda", expresó el funcionario. "Fueron ustedes quienes caminaron en ese suelo húmedo y frío, y hasta muchas veces con zapatillas de lona. Fueron ustedes los que pasaron hambre cuando aquí en esta zona se hacían colectas enormes que nunca les llegaron a sus manos".



Seguidamente, agregó que "hablar de Malvinas significa hablar de nuestra memoria, y la mejor manera que tenemos de honrarlo es transmitir realmente como sucedieron los hechos. A ustedes, que estuvieron allí presentes, a los 649 que dejaron sus vidas, y a los 711, vaya todo nuestro agradecimiento".