Daletto descartó listas "Y" en Junín: "A nuestros candidatos los va a elegir la gente en las PASO"

El senador de Chacabuco por Juntos Marcelo Daletto descartó la posibilidad de que haya listas "Y" en las PASO de Juntos en Junín y aseguró que la coalición tendrá "un muy buen precandidato a intendente" para medir fuerzas con el actual alcalde Pablo Petrecca.

Así lo aclaró Daletto a Democracia, tras las declaraciones de Petrecca a la revista La Tecla, en las que sugirió que "el mejor esquema de lista sería el de la 'Y', es decir, dos candidatos a Presidente, un candidato a gobernador y un candidato a intendente". De esta manera, el actual mandamás deslizó su postura contraria a la posibilidad de enfrentar una interna, en su eventual intento de lograr la re-reelección, en los comicios de este año.

Idéntica postura formularon otros intendentes del partido "amarillo", como el platense Julio Garro y también Diego Valenzuela, de Tres de Febrero. De esta manera, Petrecca agitó el avispero de la interna del PRO, que se hasta el momento parece tener dos precandidaturas a la Casa Rosada bien definidas: por un lado, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; y, por el otro, la ex ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

En comunicación con Democracia, Daletto -hombre ligado al ex presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Emilio Monzó-, quien trabaja en el proyecto de Bullrich, descartó la idea de Petrecca de evitar las internas en Junín y recordó que el jefe comunal "ya decidió trabajar por la candidatura de Rodríguez Larreta", situación que automáticamente lo conduce a una PASO local, a pesar de haberse mostrado recientemente con la ex ministra, en la Expoagro.

"La idea de las listas Y es algo que no se podría descartar, siempre y cuando al momento del cierre de candidaturas lista haya un intendente que tiene consenso en los dos precandidatos a Presidente", afirmó Daletto. Sin embargo, el senador aclaró que "no es el caso de Junín", porque "el intendente ya ha resuelto no tener el consenso de los dos candidatos a Presidente, porque decidió trabajar por la candidatura de uno de ellos", en referencia a Rodríguez Larreta.

En esa línea, Daletto avisó que "Patricia Bullrich va a tener un gran precandidato a intendente en Junín, en eso estamos trabajando". Por la línea "bullrichista", los nombres que se vienen barajando son Ricardo Molinari y también Luis Chami.

Finalmente, Daletto adelantó que el mismo esquema se repetirá en los demás distritos de la Cuarta Sección Electoral, en donde ya hay intendentes que se inclinaron hacia una de las dos opciones presidenciales y, por lo tanto, deberán revalidar su liderazgo en las PASO. "A nuestros candidatos no los vamos a elegir los dirigentes, los va a elegir la gente, con las PASO", sentenció.