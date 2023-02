“Estoy dispuesto a afrontar los desafíos que el espacio que integro me proponga”

En una entrevista exclusiva con Democracia, el jefe comunal de Chacabuco, Víctor Aiola, habló sobre lo realizado en su gestión y las perspectivas para este año electoral en el marco del espacio Juntos por el Cambio donde está el radicalismo, la Coalición Cívica y el Pro.

-¿Cómo considera su gestión de estos años?¿Cuáles fueron las principales obras que se realizaron en Chacabuco?

Víctor Aiola:Con respecto a la gestión, hay obras y políticas públicas que han sido muy importantes acá en la ciudad. Por ejemplo, todo lo relacionado a la salud hemos hecho la guardia central, que es una guardia modelo en la Provincia de Buenos Aires; después está la tercera ala de internación. Ahora estamos construyendo un hospital materno infantil y al mismo tiempo, se empezó con la refacción de los quirófanos y con el servicio de hemodinamia.

Hemos invertido mucho y seguimos trabajando porque pensamos que la inversión en salud es fundamental para poder cuidar a nuestros vecinos. Después en otras áreas también, como es la obra pública. Allí hicimos obras de cloacas, agua y gas en Rawson y terminamos el acceso de Castilla y O’Higgins.

Creamos accesibilidad en los barrios con nueva iluminación y estamos en un plan bastante ambicioso de cambio de luminaria por luces LED. Después, en seguridad creamos la Escuela de Tránsito y en Desarrollo Social realizamos una política pública de descentralización creando los Centros de Gestión en cada barrio y localidad.



-¿Y en relación a Viviendas?

Víctor Aiola: Vivienda es algo que trabajamos con Nación. Hicimos un convenio en el último periodo de la gestión de Mauricio Macri, donde se comenzaron a hacer 262 viviendas y después, cuando ingresó el nuevo Gobierno Nacional por un motivo u otro quedó frenado. Nosotros agotamos todos los recursos que están a nuestro alcance, pero no hemos logrado avanzar en eso. Ahora, con fondos propios municipales, estamos con un programa de entrega de terrenos que van a ser para vecinos que trabajan y los puedan pagar. Los mismo para el parque industrial, vamos a comprar una nueva quinta para hacer un parque industrial accesorio al que está.

-¿Qué cosas considera que le faltaron concretar en esta gestión?

Víctor Aiola: Las ciudades crecen cuando los vecinos piden y exigen a quienes gobiernan cada vez más. Nosotros, cuando analizamos la gestión, también analizamos de qué manera tomamos el municipio en el 2015, un municipio que en los últimos meses en la gestión de Mauricio Barrientos había pedido poder afectar el fondo educativo para pagar los sueldos. Era un municipio que estaba súper poblado de empleados municipales.

Entonces, partimos desde esa base donde hubo que solucionar un montón de prioridades que eran urgentes. Por ahí, en cuanto a las falencias tendrían que ver con la vivienda que es algo que nos quedó pendiente de concretar. Y después, seguramente habrá un montón más, pero seguimos trabajando para resolver todos los problemas de la gente.

-¿Cuáles son las principales demandas de la gente?

Víctor Aiola: Hoy la gente, post pandemia, tiene un grado de tolerancia muy baja, donde quieren todo y lo quieren ya. Y es entendible, porque la gente la está pasando mal con más del 100% de inflación interanual, 6% mensual de inflación y los salarios que no alcanzan. Hoy las demandas de los vecinos tienen que ver con el tema económico y Desarrollo Social está haciendo un muy buen trabajo tratando de cubrir esas necesidades. Luego están las demandas habituales que tienen que ver con iluminación, cordón cuneta y asfalto.

-¿Cómo es la relación con los pueblos del Distrito? ¿Son las mismas demandas que la ciudad o tienen diferentes?

Víctor Aiola: Con las localidades tratamos de tener una relación fluida porque cada localidad tiene sus propias características, demanda e idiosincrasia.

En cada una de ellas vamos trabajando. Por ejemplo, en Rawson estamos trabajando para hacer la recolección mecanizada; en Castilla estamos realizando cordón cuneta, piedra e iluminación; en Cucha Cucha estamos construyendo la delegación y obviamente invirtiendo mucho en lo que es maquinaria e iluminación LED; y en O’Higgins se realizó cordón cuneta y piedra, y ahora viene una etapa de iluminación de la plaza y recambio de luces.

Pero siempre prestamos mucha atención a las localidades porque consideramos que es fundamental estar presente durante todo el año y durante toda la gestión. Para nosotros es muy importante que el vecino de las localidades tenga las mismas comodidades y la misma calidad de vida que quien vive en la cabecera del partido.

-Este es un año electoral, ¿Se va a postular nuevamente?

Víctor Aiola:Hoy en día, estamos trabajando mucho en hacer que la gestión pueda cumplir con las expectativas de la gente y con las nuestras. El último año de gestión es muy importante. En lo personal, nos formamos en un espacio que es Juntos por el Cambio donde está el radicalismo, la Coalición Cívica y el Pro. Yo estoy dispuesto a afrontar los desafíos que el espacio me proponga. De todas formas, también creo que debe haber alternancia, porque eso genera más democracia y la fortalece.



-¿Cuál es su opinión sobre los hechos de corrupción de empleados municipales denunciados?

Víctori Aiola:Con esto último que pasó, desplazamos del cargo a los implicados, hicimos la denuncia correspondiente y nos presentamos como particular damnificados. Fuimos aceptados por la Justicia porque sentimos que hay cierto perjuicio para el municipio y pienso que, en este caso puntual, me parece que no tiene que ver con un año electoral, sino que tiene que ver con funcionarios que aparentemente han hecho las cosas mal. Es un hecho puntual que pudimos detectarlo y llevar a la Justicia.

-¿En qué instancia está hoy la investigación?

Víctor Aiola:Está en la etapa de recolección de pruebas que tienen que ver con documentación que fue retirada del Municipio y del corralón, con retiro de material que tiene que ver con comunicación que son los celulares de las personas implicadas. Se está en esa etapa como de una de caligrafía para detectar firmas. Una vez que, supongo yo, se recolecte toda la prueba la Justicia va a llamar a estos ex funcionarios para que den explicaciones.