Alberto Orsini (h) logró cruzar nadando el Río de la Plata

Alberto Orsini (h), tiene 41 años, y en el día de hoy llevó adelante el desafío de realizar nadando el famoso cruce del Río de la Plata. Así, el deportista comenzó su hazaña a las 04:00 de la madrugada desde Colonia, Uruguay y luego de casi 14 horas de nado logró llegar a Punta Lara, en Ensenada. De esta manera, se convirtió en el nadador N° 24 en lograr el objetivo máximo.

“La idea surgió porque hace dos años me habían invitado para hacerlo en equipo, pero dado que la logística y el costo eran casi iguales que hacerlo de forma individual, no acepté. Entonces, recordé eso y decidí hacerlo solo. Hablé con mi entrenador y me empecé a preparar”, relató Alberto, quien es hijo de un reconocido entrenador de natación de Chacabuco.

Cabe resaltar que la odisea fue intentada por varios deportistas, pero sólo se concluyó con éxito 23 veces desde el año 1923 cuando Lilian Harrison, una joven argentina de 20 años, logró hacerlo por primera vez.