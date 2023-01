El nadador de Chacabuco que intentará el difícil cruce del Río de la Plata

Alberto Orsini (h), tiene 41 años, y en el día de mañana llevará adelante el desafío de realizar nadando el famoso cruce del Río de la Plata. Una odisea que sólo se concluyó 23 veces desde el año 1923 cuando Lilian Harrison, una joven argentina de 20 años, logró hacerlo por primera vez.

“La idea surgió porque hace dos años me habían invitado para hacerlo en equipo, pero dado que la logística y el costo eran casi iguales que hacerlo de forma individual, no acepté. Entonces, recordé eso y decidí hacerlo solo. Hablé con mi entrenador y me empecé a preparar”, relató Alberto, quien es hijo de un reconocido entrenador de natación de Chacabuco.

El deportista contó que saldrá de Colonia, Uruguay en las primeras horas del martes 24 de enero para lograr llegar a Punta Lara, en La Plata, 14 horas después aproximadamente. “Prefectura argentina no autoriza nadar de noche, con lo cual tengo que llegar antes. Por eso, la salida será lo antes posible”, contó Alberto y mencionó que “serán 42 kilómetros donde sólo me podré hidratar e incorporar algo sólido flotando en el río, sin poder sujetarme de los botes que me acompañarán”.

Así, Orsini expresó que, durante la travesía, lo acompañarán, un barco de Prefectura y otro semirígido que estará a cargo de realizar toda la logística. Allí, irá a bordo su hermano quién será el encargado de asistirlo e hidratarlo.

En cuanto a la hazaña, el deportista contó que “es algo muy difícil y que no todos la intentan porque no es fácil de lograr. Antes de aceptar, te piden algunas marcas de pileta que si o si tenés que tener para que te autoricen”, y agregó “entrené todo el año en piletas y en aguas abiertas, pero nunca estuve 14 horas en el río”.

Por último, Alberto aseguró: “estoy un poco nervioso y ansioso. Sé que lo puedo lograr, pero dependo mucho del clima. Tengo conocimiento de que hay un poco de sudestada, pero tengo intensidad y ritmo; así que veremos qué estrategia voy a seguir”, y cerró: “si bien no entrené como lo hacen otros profesionales, en el último tiempo me aboqué abruptamente a esto. Es un objetivo máximo que quiero cumplir. Luego, me recuperaré y pensaré en nuevas metas”.