Aiola realizó el brindis de fin de año junto a empleados municipales

En el día de ayer, el intendente municipal, Víctor Aiola, compartió el brindis de fin de año junto a empleados municipales. Lo acompañaron funcionarios, concejales y consejeros escolares.



Así, en el Patio de los Intendentes, el Jefe Comunal pronunció su discurso y agradeció a cada uno de los trabajadores presentes por el acompañamiento. En ese marco, además, agradeció "profundamente a todos los trabajadores que hoy, que es un día de paro, en su mayoría están trabajando y nos están acompañando. Es muy valorable".



"Nosotros hemos hecho un esfuerzo muy grande desde el Municipio para tratar de llegar a una paritaria y que el trabajador municipal no pierda poder adquisitivo frente a una inflación que sabemos que es un impuesto terrible y que generalmente lo paga el que menos tiene", agregó Aiola, y continuó diciendo que "está inflación se da por una falta de políticas públicas a nivel nacional y provincial donde no hay un plan económico claro, preciso, y no hay un rumbo donde seguir y eso genera incertidumbre. Y la incertidumbre genera inflación y la inflación genera pobreza".



Seguidamente, Aiola señaló que como Estado Municipal se ha hecho un enorme esfuerzo desde el 2015 a la fecha para pagar sueldos en tiempo y forma. "No solamente se acompaña con palabras, sino que estamos en una época donde hay que dar señales claras, señales precisas, y hechos concretos", indicó. A su fin, el Intendente expresó: "Seguimos trabajando, pensando en lo que viene, que es un año complejo, difícil, pero sabemos que vamos a contar con el acompañamiento de cada uno de ustedes".



Durante el brindis también hicieron uso de la palabra el secretario de Gobierno, Mario Ferraresi, y el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Lisandro Herrera. En ese sentido, el Secretario de Gobierno indicó que "cada uno de ustedes ocupa un lugar de preponderancia dentro del funcionamiento municipal" y añadió "sabemos que el trabajo en equipo garantiza los resultados". Por su parte, el concejal Lisandro Herrera reflexionó sobre la importancia de destacar el trabajo de los empleados municipales y de su implicancia hacia los vecinos.



Este viernes 30 de diciembre fue declarado asueto administrativo, garantizando la prestación de los servicios esenciales. El Municipio retomará sus actividades el lunes 2 de enero.