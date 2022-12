Melina Torús es de Chacabuco y asesora al país sobre la guerra de Rusia

Cuando tenía 17 años, Melina Torús, oriunda de Chacabuco, se trasladó a la Capital Federal para estudiar Relaciones Internacionales en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE). Lo hizo a través de una beca que aplicó y ganó.

Luego, cuando terminó la licenciatura empezó una maestría en la Escuela Superior de Guerra, en la UNDEF, sobre estrategia y geopolítica y la terminó en el 2018. Este año, comenzó un doctorado en Defensa también en la Universidad de la Defensa Nacional.

“Es interesante el camino de Relaciones Internacionales porque fui muy influenciada por los profesores de la secundaria, como Miriam Puricelli. Estuve en muchos modelos de Naciones Unidas y sabía que iba a estudiar Ciencia Política, pero no sabía que existía una carrera que estaba dedicada a lo que me gustaba”, explicó Melina y aseguró que “creo que soy eterna estudiante, porque siempre estoy cursando algo”.

Respecto a la inserción en el mercado laboral, Torús contó que en el 2013 ingresó en la imprenta del Congreso de la Nación en recursos humanos con muchos compañeros de Chacabuco y en 2015 empezó a trabajar en relaciones internacionales en la Cámara de Diputados. “En el Congreso de la Nación soy asesora. Nosotros nos dividimos por regiones geográficas y yo estoy en la parte de Europa del Este, África y Medio Oriente, manteniendo las relaciones bilaterales con los parlamentos y las embajadas”, relató y añadió que cuando comenzó el conflicto de Rusia “justo es el área que más me gusta. En mi caso, me especializo en Rusia y el eje ex soviético y justamente este conflicto es en esta región”.

Al respecto, Melina contó que su tesis de grado la escribió sobre el conflicto de 2014 y luego se fue especializando en otras cosas, como geopolítica y el conflicto de Nagorno Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán. “Con este tema empecé a tener likes y retweets en las redes sociales y el conflicto fue un boom. Empecé a salir en la televisión y a escribir más cosas”, manifestó la joven y agregó que lejos de sentirse aún una referente en la temática, “recién estoy empezando, si bien me recibí en 2016 y estoy haciendo un doctorado, siento que puedo aprender más”.

Su rol en el Congreso de la Nación

En cuanto a su trabajo actual, Torús mencionó que “el tema con el Parlamento es interesante porque la política exterior está a cargo del Poder Ejecutivo y nosotros seríamos una herramienta más y damos nuestra postura”. Además, remarcó que diariamente realizan muchos informes semanales y están al tanto de todas las noticias que están pasando en el mundo para asistir de forma correcta a todos los Diputados.

En cuanto a referentes en la temática, Melina destacó a Carolina Sampó, Mariano Bartolomé, Juan Battaleme, Norberto Consani y Paulo Botta. “Son todas personas que le dan mucha oportunidad a los jóvenes y que saben un montón. Son una inspiración realmente”.

Por otro lado, Torús afirmó que en un futuro le gustaría viajar al exterior para hacer estudios de campo y seguir aprendiendo. Además de terminar su doctorado y de realizar alguna investigación posdoctoral.

Su relación con Chacabuco

Respecto a su ciudad natal, Melina expresó que “hace nueve años que vivo en Capital, pero Chacabuco sigue siendo mi casa. Es mi refugio, donde está mi familia”, y cerró “viajar a mi ciudad es estar en paz y desconectarme de todo. Además, podés relajarte y estar con tu gente conocida”.