Hernán Sibiglia: "Martín no quiso nunca la muerte de una persona"

El lunes 28 de noviembre, Martín Prieto, el conductor del Chevrolet Corsa que atropelló y mató a Martina Abril Sabino de 19 años de edad, se entregó en la sede de la fiscalía de Chacabuco luego de varias horas prófugo. Posteriormente, fue trasladado a la Comisaría local y más tarde continuó su detención en la ciudad de Bragado.

“Martín fue trasladado por un tema decupo de la Comisaría de Chacabuco, los calabozos están llenos”, explicó Hernán Sibiglia, abogado defensor del acusado y agregó: “está muy preocupado y concernido por haberse ido, pero el cuerpo le respondió así. Lamenta muchísimo la muerte de Martina”.

En ese sentido, el letrado explicó que, en su declaración, su defendido dijo que había ido a una confitería bailable y a las 3:30 emprende para la parrilla a una velocidad despacio, porque un día antes había reventado un neumático en la misma avenida por la cantidad de pozos que tiene. “Venía despacio, esquivando pozos y en un lugar, totalmente oscuro escucha una explosión y nota que chocó a una chica. Ahí entra en estado de shock y por eso se va”, aseguró Sibiglia y manifestó que “hay un dato importante que va a ser determinante en el veredicto y es la velocidad, porque él frena a 20 metros, lo declaró la amiga de la chica, y se baja del auto. Ve un bulto y ahí es donde empieza a desesperarse.

La frenada no tiene arrastre, lo que te demuestra que venía despacio”. Además, su defendido aseguró no estar alcoholizado.

Por otro lado, el abogado dijo que “hay elementos que hablan de una responsabilidad de la víctima. No se puede venir caminando por el acceso, sin luces y por la acera. Más allá de la huida de Martín por su estado de shock y encontrarse mal psicológicamente, la chica venía caminando por un lugar donde la velocidad es un poco superior a la de una arteria de circulación común de una calle” y aseguró que su defendido “está muy mal porque tiene un tiempo compartido con su hija, un trabajo y todo esto le va a cambiar la vida.

Además, psicológicamente, la muerte de una persona no es fácil de llevar para nadie”.

La declaración de Prieto

En su indagatoria, el acusado mencionó: “Yo ese día me había ido a Racing y como no había gente me fui aproximadamente a las 3:30 horas. Me iba a una parrilla que está sobre la Ruta 7, tomando el Acceso Elguea Román. Quiero aclarar que llevaba precaución en el manejo debido a que el día anterior en el mismo Acceso rompí una llanta, una cubierta delantera izquierda y un amortiguador izquierdo en razón de la cantidad de pozos y destrucción que tiene. Realicé una denuncia en la compañía de seguro Cooperación Mutual de Briloni, lo cual agregará mi letrado en su oportunidad”, y agregó: “en ese momento iba despacio por los pozos y en un lugar oscuro pasando la playa municipal, ya la había pasado, ahí me encontré con un bulto que caminaba por la calle y escuché un ruido, paré a unos 20 metros del golpe, me bajé y cuando veo a una chica parada y a un bulto tirado, me subí al auto, me asusté, se me cerró la cabeza, me bloqueé, entré en estado de shock y disparé”.

Luego, Martín declaró que dobló para su mano derecha y agarró para la zona de las quintas, hasta que se metió en un monte, bajó del auto y lo abandonó. “En ese momento me asusté y me bloqueé. Se me vino a la cabeza el accidente en el que falleció mi hermano. Disparé caminando por un campo y después me fui para otro, y llamé por teléfono a mi mujer y a todo el mundo. Cuando empiezo a tomar conciencia llamo a mi abogado para luego presentarme en fiscalía”.

El pedido de la familia

El viernes 2 de diciembre, familiares y amigos de Martina Abril Sabino, convocaron a una marcha para pedir justicia. La misma se desarrolló en la Plaza San Martín de Chacabuco a las 19:30. "Lo primero es pedir justicia, Martina tenía toda una vida por delante, dos hijos que criar y Martín Prieto le negó eso, dejo a dos criaturas sin su mamá. Lo mínimo que queremos es que haya una justicia como corresponde, la que se merece”, dijeron los seres queridos de la víctima y agregaron: “El dolor tremendo que nos dejó a cada uno de nosotros es irreparable, nada nos va a devolver a Martina ni nadie. Queremos que mínimo descanse en paz, y su asesino pague cómo corresponde".

Por último, expresaron: “Que su abogado, no defienda lo indefendible. Mató y abandonó a Martina. Nadie hace eso ni el peor animal. Mañana cualquiera de nosotros puede ser Martina con una lacra de estos sueltos”.