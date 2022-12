Lisandro Herrera asumió como presidente de la UCR de Chacabuco

En el día de ayer, en el Comité Alem, ubicado en Moreno 82 de la ciudad de Chacabuco, asumieron las nuevas autoridades de la Unión Cívica Radical. Así, el concejal y presidente del Concejo Deliberante de Chacabuco, Lisandro Herrera comenzó su cargo como presidente. El intendente de la ciudad, Víctor Aiola estuvo presente en el acto.

“Quiero invitarlos a que me acompañen a iniciar una nueva etapa, este domingo en la casa radical, la que siempre nos convoca a encontrarnos. Este es nuestro lugar, y me encantaría que sea el de todos, convencido de que es el momento de luchar por los valores de la justicia, la paz y la libertad. Con ese compromiso indeclinable, comenzamos el camino, camino que transitamos hace tiempo con esperanza y trabajo”, escribió Herrera en su muro de Facebook y agregó “sabemos que no todos tenemos las mismas ideas, ni llegaremos a las mismas conclusiones, y escuchar todas las voces, nos avivará aún más el entusiasmo para seguir construyendo el bienestar que merecemos. Propongo un espacio para que te sumes a esa construcción, para debatir y convertir en hechos, lo que pensamos. Los valores nos unen. Es sumamente importante que seas parte de la vida política de nuestro partido, porque es nuestro partido, una de las herramientas esenciales para consolidar la democracia y las transformaciones que necesita el país, la provincia y Chacabuco”.