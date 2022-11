El municipio de Chacabuco reconoció a la cantante de tango Mariana Mazú

A raíz de las distintas notas publicadas por Democracia, donde se dio a conocer el trabajo y premios obtenidos por la cantante de tango Mariana Mazú, oriunda de O´Higgins, en el día de hoy, fue recibida por el intendente de la ciudad de Chacabuco, Víctor Aiola; el delegado de la localidad, César Lucci; la directora de Cultura, Educación, Deporte y Juventud, Celina Felice y la directora de cultura,

Mariela Simone para otorgarle un merecido reconocimiento.

Al respecto, Mazú expresó: “Estoy muy emocionada y lo que más me entusiasma de todo esto es que el 18 de marzo voy a abrir la temporada 2023 en el Teatro Italiano de Chacabuco. La idea de poder compartir mi música con gente de la ciudad y de mi pueblo me gusta mucho”, y agregó “me emociona presentar mi disco acá y me hace sentir mucho orgullo de dónde pertenezco”.

Cabe resaltar que, en el año 2021, la cantante ganó el Premio Gardel en la categoría Mejor Álbum Artista de Tango por su disco “La bella indiferencia” y a principios de este año realizó una exitosa gira por Europa.

Así, Mariana cerrará el año el próximo 1 de diciembre con un show exclusivo en Bebop Club de Palermo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las entradas se pueden conseguir a través de la plataforma del lugar: https://bebopclub.boleteria.online/entradas-musica/mariana-mazu-y-leo-andersen/comprar