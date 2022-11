Municipio y productores de Chacabuco decretaron la Emergencia Agropecuaria

Ayer por la tarde, en el Salón de Usos Múltiples del Parque Temático de la ciudad de Chacabuco se desarrolló una reunión entre funcionarios municipales, concejales de Juntos y productores locales con el fin de evaluar la situación actual del sector.

Al respecto, Lucía Doracio, secretaria de Producción, informó que "la idea fue trabajar para unificar criterios. Finalmente, hemos coincidido en decretar la Emergencia Agropecuaria para acompañar a los productores".

Por otra parte, el subsecretario de Gobierno, Marcos Scally, explicó que se busca darles las herramientas para defenderlos en la mayor medida posible. "Entendemos que esto es el camino para empezar a resolver los problemas que ya tienen muchos productores. Por eso nos hemos reunido para analizar todas las posibilidades".

Por último, el productor local, José Luis Tedesco, indicó que esta emergencia da la posibilidad de prorrogar los impuestos para el año siguiente. Pero la situación es mucho más grave y se va a solicitar la eximición del pago de anticipo de ganancias, porque el Estado nacional hoy está cobrando un impuesto que no se sabe si va a cobrar el año próximo porque probablemente si no se produce no va a haber ganancias".

Para finalizar, comunicó que "se le va a solicitar a los representantes de Chacabuco que están en la Cámara de Diputados, la posibilidad de realizar una modificación de la actual ley vigente porque termina siendo un problema su aplicación. Es una ley que no está adecuada a las exigencias y a la realidad que estamos viviendo hoy, y a la que seguramente vamos a vivir en el futuro.