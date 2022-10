Mauricio Puppio: “En este año de gestión, han cambiado muchas cosas en el pueblo”

El próximo martes 1 de noviembre, la localidad de Cucha Cucha, partido de Chacabuco llegará a su primer año de vida. Así, “el pueblo más joven” de la provincia de Buenos Aires celebrará junto a todos sus habitantes los logros obtenidos de una nueva gestión liderada por su delegado Mauricio Puppio.

“Este primer año pasó rapidísimo, parece que fue ayer cuando llegué a la delegación. Por suerte, han cambiado muchas cosas. Considero que, aunque que se hizo bastante, aún nos falta mucho”, expresó Puppio y agregó “hoy estamos trabajando para poder inaugurar la primera parte del edificio municipal, consiguiendo nuevas herramientas para el futuro corralón y aumentado de a poco el personal”.

En ese sentido, explicó que “si bien venía haciendo este mismo trabajo desde hace años, el ser reconocida como localidad significó estabilidad y una representación directa ante el Intendente Municipal” y aseguró que “Aiola tiene cada 15 días reuniones con los delegados de todas las localidades, donde explayamos las necesidades del pueblo y las vamos mejorando”.

Además, agregó: “ahora puedo firmar y pedir cosas de forma directa. Hoy como delegado tengo la autoridad, pero también una enorme responsabilidad. El pueblo está en un crecimiento muy grande, porque hay dos inversiones de inmobiliarias de loteos tipo casa quinta de casi 80 terrenos”.

En cuanto a la inauguración de la Delegación de Cucha Cucha, Puppio afirmó que se realizará en dos etapas, donde la primera parte será habilitada el martes 1 de noviembre. “Vamos a estrenar una parte que, en principio, vamos a usar como delegación y a futuro será el obrador de los empleados municipales. La obra de las oficinas, el SUM y los galpones para guardar las herramientas estarán terminadas el año que viene”, manifestó y mencionó que “todavía somos un pueblo pequeño, pero la idea que hablamos con el intendente es convertirlo en un polo gastronómico, pero para eso dependemos de los inversores”.

Servicios presentes

Respecto a los servicios públicos con los que cuenta el pueblo, Puppio expresó que “en agua potable, sehizo una inversión de 12 millones de pesos en una perforación para usar el mismo tanque y por ahora va a solucionar el tema por 5 o 10 años. Pero seguimos trabajando porque no la puedo agrandar porque no tengo capacidad, entonces cuando se instale la bomba nueva podremos empezar. Hoy, la red del agua debe tener unos 3 o 4 kilómetros. En un pueblo chico, vamos de punta a punta y la idea es ir dando el servicio a medida que se vaya poblando”.

En cuanto a la recolección de residuos, al estar cerca de Chacabuco, la localidad ya tiene los contenedores, entonces directamente pasa el camión compactador y no tienen basural propio.

Por otro lado, Puppio resaltó que están trabajando en las luminarias LED, en el mantenimiento de las calles, en la valorización de espacios públicos y en el armado del corralón. “Yo trabajo en Cucha como si fuera para mí y para mi casa. Todos saben que me levanto a las 6 de la mañana y si tengo que estar hasta las 10 de la noche estoy. El trabajo del delegado siempre es cara a cara con el pueblo”, detalló y agregó que “muchas veces rezongo y peleo cuando tiran una basura al piso o cuando alguien hace algo mal. Pero lo hago con orgullo, porque quiero que la gente viva de la mejor forma posible”.

El futuro de Cucha Cucha

Pensando en los próximos años, el delegado expresó que su deseo es “que vivamos todos iguales, prolijos, en una sociedad tranquila que tenga su plaza, su delegación y las luces. La idea no es dar asfalto, porque prefiero piedras antes que asfalto para tener accesibilidad a todos lados. Es un pueblo de campo, con que tenga buenos caminos alcanza”.

Y agregó que continuará trabajando como hasta ahora para el bienestar de todos los vecinos. “Ahora consigo las cosas del pueblo, los primeros años ponía mis cosas y todos me decían que estaba loco, pero yo lo hacía porque quería y no me obligaba nadie. Me maté por ser el delegado y crear la localidad con Víctor, pero el día de mañana, cuando no esté más, esto queda para el que sigue y para la gente”.