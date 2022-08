Doctor Hernán Sibiglia: “Juan Steurer comprendía la criminalidad del acto”

El pasado martes 2 de agosto, en los Tribunales de la ciudad de Junín, se realizó la presentación de los alegatos por el juicio por el asesinato de Silvia Pereyra, ocurrido el 19 de enero del 2019 en la ciudad de Chacabuco. Así, el primero en exponer fue el fiscal Matías Noberasco, quien pidió condenar a prisión perpetua a Juan Ignacio Steurer por el delito de homicidio agravado y a Cristian Candia a 6 años de prisión por encubrimiento.

Luego, fue el turno del abogado de Steurer quién pidió su absolución alegando que el ataque fue impulsivo, desbordado y la cantidad de puñaladas dan cuenta del estado en que se hallaba su defendido. Además, sostuvo que “el ingreso de Steurer a la vivienda estuvo determinado por su condición de adicto y consumidor de estupefacientes” y que “el propósito del ingreso a la vivienda fue con fines de robo”.

Por su parte, el abogado defensor de la familia de Silvia Pereyra, el Dr. Hernán Sibiglia pidió prisión perpetua para ambos y manifestó su descontento con los alegatos presentados por la fiscalía y el abogado defensor.

-¿Qué opinión tiene respecto a los alegatos presentados en el juicio, tanto de la fiscalía como de la defensa?

-Entiendo que la Fiscalía se apartó un poco de la posición de la víctima habiendo elementos como para imputar a Candia de la coautoría del homicidio. En ese sentido, veo bastante crítico su alegato. Había otros elementos como para ir por Candia, no obstante, optó por el que menos lo incriminaba penalmente.

En cuanto a los alegatos de la defensa, se entiende que van a buscar siempre el beneficio de sus defendidos. No obstante, creo que son totalmente alejados de la realidad del expediente. Steurer comprendía la criminalidad del acto, no le entra el Artículo 34 del Código Penal porque sabía lo que hacía y, además, ejecutó el acto sabiendo que daba muerte a una persona. En cuanto al alegato de Candia, hay muchos elementos que lo involucran indiciaria y directamente.

La materialidad de lo robado estaba en su casa y sin manchas de sangre, cuando el autor material del hecho estaba impregnado de sangre ya que emitió más de 17 puñaladas. Las manos de la persona que realizó semejante acto deberían haber salidos llenos de sangre, con lo cual no pudo ser quien llevó los elementos hasta la casa de Candia. Entonces, cuando él plantea la coartada de cómo llegaron esos elementos, involucra a la persona que cometió el homicidio, es decir a Steurer, pero no es que traía una tercera persona.

-El fiscal dio a entender que podría haber un tercer implicado.

-Un tercer implicado inexistente. Trajo una duda al juicio que no existía. Las cosas aparecen en la casa de Candia y él no trae a una tercera persona, sino que dice que se lo trajo Steurer. Sino, hubiera dicho que se las tiraron por el tapial, ahí sí habría duda de quién tiró esas cosas. Pero la duda que está trayendo el fiscal no tiene nada que ver. Más en esta instancia del juicio donde ya estamos en un alegato de la prueba.

- Otra cosa que se cuestionó es que el abogado defensor expresó que no fue un femicidio. ¿Qué opinión tiene al respecto?

- Sí fue un femicidio. La víctima fue sometida brutalmente por su género. Es decir, la matan o la rematan a menos de un metro de distancia del piso, y ahí está el sometimiento hacia el género más débil. No necesariamente la violencia de género tiene que tener conducta preexistente entre las partes o cuestiones de pareja, sino que puede existir que haya un sometimiento a la persona del género más débil. Hubo un sometimiento durante todo el acto criminal, durante las 17 puñaladas.

- ¿Cuándo se conocerá la sentencia?

- El martes 16 de agosto vamos a conocer la sentencia. Estamos esperanzados de que este Tribunal haga justicia con los dos, más allá de estas circunstancias que ocurrieron dentro del debate, que sinceramente nos alejan de esa esperanza que teníamos al principio. No es lo mismo que haya una doble acusación donde se acompaña a la víctima, a un juicio donde la víctima tenga que defenderse de los defensores y del Ministerio Público Fiscal.

- Además, al cambiar la carátula de Candia sería otra condena.

-Con la imputación que le hace el Ministerio Público Fiscal a Candia, la pena máxima por encubrimiento son 6 años. Y esto fue en el 2019 o sea que le faltaría algo de meses para conseguir los dos tercios de condena y estar afuera. Básicamente quedaría libre.