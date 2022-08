Nilda López aseguró: “nunca se me cruzó por la cabeza llegar a ser delegada”

Madre de tres hijos, dos mujeres y un varón, y viuda de Héctor “Turco” Méndez, reconocido habitante de Rawson, Nilda López nunca tuvo en sus planes llegar a ser la delegada de su localidad. Trabajó casi toda su vida como secretaria de un contador y siempre estuvo vinculada a distintas comisiones de instituciones como clubes, colegios u hospital, pero la idea de ejercer la máxima autoridad de su pueblo, no estaba en sus planes.

“Si te digo la verdad, creo que nunca en mi vida se me cruzó por la cabeza llegar a ser delegada. Pero bueno, las cosas a veces se dan por algo. Siempre fui participativa en distintas instituciones y también en épocas electorales, pero política jamás, reconoció Nilda y agregó que “cuando llegó la propuesta, un poco me convenció mi familia y otro poco el pueblo al que amo, que es mi lugar en el mundo sin dudas. Todo eso hizo que de repente aceptara este desafío, que no es nada fácil. Pero tampoco imposible”.

En cuanto a los motivos del reemplazo de Oscar Moreno, el anterior delegado de Rawson, López aseguró desconocer los motivos. “Eso lo tendrá que decir el intendente o él que fue el que ha tomado la decisión, pero yo no sé el motivo”. Y luego explicó que la propuesta para ocupar su lugar “vino por parte de un delegado que antiguamente estuvo acá durante casi seis años.

Lógicamente no fue únicamente a mí, pero parece que la que tuvo más coraje para decir que sí, fui yo”. Y agregó: “No me arrepiento, porque ahora que estoy ya con unas semanitas es como que ya me estoy ambientando, me está gustando. Está bueno insertarse y aceptar el desafío”.

Respecto al equipo de trabajo, Nilda manifestó que “si me hacías esta nota el primer día, ya quería renunciar. Era mucha información para procesar, pero gracias a Dios tengo un equipo de trabajo dentro de la delegación que es excelente. Son unos chicos buenísimos que me ayudan, me dan una mano y me explican todo. Es muy bueno el ambiente y eso ayuda mucho”.

Y aseguró que con Víctor Aiola “no hay una relación estrecha para nada, solo conocidos y ahora como delegada – intendente, pero la predisposición es muy buena hacia todos los delegados del partido de Chacabuco. Tenemos una relación buena”.

Apoyo de su familia y su pueblo

En relación a su pueblo y a la incondicionalidad de su familia, Nilda dijo que, “en Rawson uno sabe la gente que realmente se alegra, la que te saluda por compromiso y la que no te saluda porque no le interesa o no le gusta la idea; pero la mayoría del pueblo me felicitó y se pusieron contentos”.

Y, además, resaltó que esa alegría se da, sobre todo, “por ser mujer. Soy la segunda mujer delegada en la historia de Rawson y no siento presión por eso. Por el contrario, creo que fui bienvenida por todos y creo que, hoy por hoy, el ser mujer te abre más puertas”.

Desafíos a futuro

En cuanto a las mayores preocupaciones o problemáticas que afronta Rawson, López explicó que “no es una sola cuestión, son varias las que necesitan atención. Más allá de que no estamos mal, salud y seguridad son áreas que necesitan mucha atención”. Y agregó, “la luminaria sería un buen comienzo. Ahora se están colocando luces LED, pero la mayor parte del pueblo tiene luces casi caducas que funcionan, pero son esas luces amarillas que no lo hacen lindo al pueblo ni dan una iluminación correcta”.

Además, Nilda expresó un profundo compromiso con los jóvenes de Rawson. “El tema laboral acá es muy deficitario, no hay muchas fuentes de trabajo y las pocas que hay ya están cubiertas. Los jóvenes, lamentablemente, no tienen mucha salida laboral”. Y comentó que otra problemática es el estudiante que termina el secundario y quiere irse a estudiar a otro lado. “Se complica con el tema transporte, estancia y otros. Más allá de que hoy tenemos universidades muy cercanas como Chivilcoy, Luján o Junín, cuesta mucho la movilidad”.

Por último, la flamante delegada sostuvo que “quiero hacer una buena gestión, llegar a cumplir el mandato con mis expectativas y las de los vecinos”. Y cerró, “Me gustaría llegar a cumplir todo lo que tengo ganas de hacer. Que no son ideas propias, son ideas tomadas de todo lo que uno va viendo, porque yo soy una ciudadana común”.