El Hogar Máximo Gil denuncia una situación “extrema y desesperante”

La Asociación Miguel Máximo Gil es una reconocida y querida institución de Chacabuco, fundada en 1985, que realiza un importante trabajo social. Pero, para poder cumplir con su rol social, la institución debe atravesar constantes problemáticas.

Hoy, su situación es definida como “catastrófica” ya que hace seis meses que arroja un déficit de más de 3 millones y medio de pesos, debido a que el aumento del 60% de la cuota social prometida por la Provincia nunca llegó.

“Nos siguen pagando $24.000 mensuales por cada chico y eso no nos alcanza. Muchos de los chicos que están acá necesitan atención profesional, traslados especiales, medicamentos y leches. Realmente es desesperante”, relató Norma Gil, directora del Hogar.

Cabe resaltar que la planta funcional del Máximo Gil opera como un lugar de contención para niños víctimas de abuso, violencia, maltrato, abandonados por sus padres o separados de ellos por sus conductas delictivas o adictivas. Actualmente, viven allí 20 chicos de Chacabuco y la Región.

“Otro de los inconvenientes que tenemos es la falta de personal. No podemos pagar los sueldos como correspondes y, además, con esto de los planes sociales se ha perdido la cultura del trabajo. Prefieren no venir a trabajar y cobrar igual”, manifestó Norma. Y agregó, “la problemática es a nivel provincial, muchos hogares de la zona atraviesan el mismo problema. Ya elevamos una queja, pero aún no tuvimos respuestas”.

Por último, la Directora resaltó el trabajo de la Comisión: “Ellos trabajan a full e intentan sacar el hogar adelante. Por suerte, en Chacabuco recibimos muchas donaciones, pero hay cosas que hay que pagar y con lo que nos da el gobierno realmente no nos alcanza”.