De O´Higgins a la alfombra roja de Hollywood: el joven que enamoró a la actriz norteamericana

Hace 31 años, Jerónimo Pulega nació en O´Higgins. Hijo de padres separados, en el año 2011 decidió mudarse con su papá, quien vivía en Estados Unidos desde hace varios años, para buscar un nuevo rumbo en su vida. Pero el destino hizo que, a los tres meses, se cruzara en pleno Times Square con Francesca Curran, la joven actriz de Netflix, parte de la exitosa serie 'Orange Is The New Black'.

“Llegué y me instalé en New Rochelle, que es en el condado de Westchester, a 20 minutos de Manhattan. Y enseguida anduve por todos lados. Mi papá ya tenía la empresa de construcción y renovación de departamentos y casas y me puse a trabajar con él. Por suerte me adapté súper rápido”, confesó Jerónimo y agregó “a los tres meses, conocí a Francesca. Yo estaba con unos amigos uruguayos e íbamos a ir a un boliche. Estábamos caminando por Times Square y la veo venir, divina, con dos amigas. Me quedé impactado. La frené y le dije una frase en portugués. No sé por qué. En realidad, yo no hablaba casi nada de inglés y ella no hablaba nada de español. Intentamos charlar un poco y la invité a un partido de fútbol”.

Por su parte, Francesca relató “me pidió cómo llegar a un lugar, que obviamente era re mentira. Y yo me hice la neoyorquina y le expliqué cómo llegar, pero la realidad es que no sabía” y agregó que “todo empezó con confusión, porque hablábamos con el traductor de los teléfonos y nos reíamos. En ese momento, pensé que no lo iba a ver más. Me pareció divino, pero no compartimos el contacto ni nada. Había sido un momento y listo; pero yo sentí una conexión fuerte. Fue algo especial. Re de película, porque iba a ser el amor de mi vida, pero en ese momento seguimos cada uno con lo nuestro”.

Luego, una amiga de ella agregó a un amigo de él al Facebook y Francesca lo empezó a buscar. “Escuché que su nombre era Jerónimo, pero en inglés la J es una H, entonces lo estaba buscando así y no podía encontrarlo. Hasta que lo encontré y empezamos a hablar”, explicó la actriz.

Por su parte, el oriundo de O´Higgins dijo: “hablamos y la invité a un partido de fútbol. Y ahí empezamos a salir, pero siempre con el traductor en el celular, hasta incluso en el boliche”.

Cuando se conocieron, Francesca estaba comenzando su carrera de actriz. Nacida en Minnesota, un Estado pegado a Canadá bien al norte, a los 18 años se mudó a Nueva York a estudiar arte dramático. “Me mudé y empecé a estudiar, un año después conocí a Jero, pero no estaba buscando amor, nada que ver. Estaba muy concentrada con el estudio”, confesó la artista norteamericana. Y luego, explicó que, en el 2013, logró graduarse de la Universidad y se mudó a un departamento en Manhattan. “Estaba decidida quedarme y arrancar mi carrera, tuve suerte y enseguida empecé a salir en algunos castings. Además, hice una obra de teatro donde vino un manager y se interesó en mí. Así que empecé a trabajar con él y rápidamente me llamaron de Netflix para la serie Orange is the New Black. Tenía 20 años en ese momento, fue mi primer casting para una serie de televisión y me salió. Así, arrancó mi carrera”.

A partir de ese momento, Jerónimo empezó a conocer un mundo totalmente desconocido para él. Cámaras, paparazzis, alfombras rojas y eventos de lujo comenzaron a formar parte de su vida. “Es lindo acompañarla, son buenas experiencias. Pero ella sabe que para mí las cosas sencillas, como el asado o las charlas con los amigos, son las más importantes”. Y recordó que la primera vez que pisó una alfombra roja fue en un road party de su serie de Netflix.

Al respecto, la actriz expresó: “En la cuarta temporada, cuando terminamos, nos juntamos todos los actores y los de detrás de cámaras en un lugar súper lujoso. Era un pent-house en Manhattan y afuera, en las calles, hicieron una alfombra roja. Me acuerdo que bajamos del auto y había muchas cámaras, no podía ver por los flashes”. Y entre risas, confesó que “unos días antes, lo hice practicar a Jero por si le hacían alguna entrevista, porque tenía que responder bien, no tenía que decir ningún secreto y nos matamos de risa”.

Por su parte, Pulega manifestó que “yo estaba re perdido, me decían que me ponga al lado, luego que salga, muy loco todo, no entendía nada”.

Su soñado casamiento en México

Mientras su carrera de actriz iba en ascenso, su relación con Jerónimo avanzaba. Fue así como en el año 2014 decidieron casarse. “Estábamos yendo al norte de Nueva York a las montañas, íbamos los dos solos de camping y ahí empezamos a hablar del posible casamiento”, contó el joven de O´Higgins y confesó: “pero yo no conocía toda la tradición que existe acá con ese tema. Me tuvieron que explicar todo”.

Y ahí contó que seis meses después, en el festejo por el año nuevo en Minnesota, unieron a las dos familias y en plena cuenta regresiva, Jerónimo se arrodilló y le pidió casamiento. “No tenía ni idea, pero acá es toda una formalidad. Yo pensaba que el casamiento era la iglesia, la fiesta y listo, pero no, acá primero hay una recepción, un ensayo, hay que elegir a las damas de honor, es todo diferente. Pero la boda en México fue hermosa, realmente de película”.

En cuanto a sus familias, Francesca contó que “ellos son fanáticos de Jero. Para ellos, él es el más inteligente, el más lindo, todo. Están felices y lo adoptaron como un hijo más”. Y Jerónimo dijo: “al principio íbamos siempre a comer asado con mi papá y amigos, ella se venía de Manhattan sin hablar nada de español y nos quedábamos hasta las seis de la mañana”. Al respecto, la actriz señaló: “esas son las memorias más lindas. No lo son las alfombras rojas, lo lindo es hacer un asado y estar todos juntos sentados afuera. Esos son los momentos importantes de la vida para mí. Eso era algo totalmente nuevo, porque no es común de la cultura americana”.

Su visita a la Argentina

Francesca se acordó de su primera llegada a nuestro país: “todos me miraban, porque yo estaba acostumbrada a estar producida las 24 horas. Acá vas al súper y te pintás. Y allá no. Pero todo el mundo me recibió súper bien. Cuando fui al pueblo, no tuve que ni presentarme, ya todos me conocían” y reconoció: “Ahí me enamoré de la cultura argentina, porque son tan distintos. Te agarran fuerte, te dan besos y todo. Ahora todos saben que mis vacaciones preferidas son ir a O´Higgins”.

Además, la actriz reveló que “nuestro plan es seguir viviendo acá por mi carrera, pero nos encantaría poder hacer una casita en el pueblo y que cuando tengamos hijos, ellos puedan vivir esa experiencia”. Y Jerónimo agregó “pronto vamos a buscar agrandar la familia y a mí me encantaría que, en las vacaciones de verano, vayan a O´Higgins para que vivan la infancia que yo viví, porque la infancia en el pueblo es lo mejor que hay”.

Seguinos en Twitter