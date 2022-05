“Hoy, verdaderamente, tenemos muy poco para festejar”

En el día de ayer, se realizó en el Palacio Municipal de la ciudad de Chacabuco, el acto protocolar por el 25 de Mayo. El mismo, fue presidido por el intendente municipal, Dr. Víctor Aiola, quien expresó que conmemorar el primer Gobierno Patrio "es un momento importante para todos nosotros. Es momento de reflexión dónde tenemos que pensar en aquellos hombres que pensaron un país grande, una patria grande, y que dejaron su vida para que este país sea libre".

En ese sentido, el intendente reflexionó sobre la libertad y mencionó que “ser libre tiene que ver, con dejar de depender, en ese momento de una potencia extranjera y empezar a tomar nuestras propias determinaciones. Empezar a hacer nuestro propio camino y empezar a trabajar pensando en esa patria grande que se fue construyendo entre todos”. Y agregó que “esa libertad también tiene que ver con un montón de cosas que son importantes. Hoy nuestro país es libre y soberano, pero la libertad va más allá de eso. La libertad es el otro, y hoy con lo que estamos viviendo en nuestro país, verdaderamente tenemos muy poco para festejar, si tenemos para conmemorar, pero no tenemos nada que celebrar”.

Luego, Aiola cuestionó “¿Verdaderamente somos libres cuando de los 47 millones, 25 millones están en la pobreza?, ¿Somos libres si cada 100 chicos que empiezan la escuela primaria, solamente 16 terminan la secundaria y muchos menos terminan la facultad?, ¿Somos libres cuando estamos viviendo tragedia educativa sin precedentes donde los chicos terminan la escuela secundaria sin poder interpretar un texto?, ¿Somos libres si de 47 millones, 25 reciben un plan social?”, y remarcó que “el análisis que hago es que somos libres porque no dependemos de ninguna potencia extranjera pero nuestra libertad está en riesgo porque no podemos tomar nuestras propias decisiones, porque no tenemos un sistema educativo que nos permita, como decía Paulo Freire, educar para la libertad”.

Seguidamente agregó que este "es un día para pensar e interpelarnos la situación que estamos viviendo. Por eso, yo estoy seguro que los argentinos tenemos una capacidad de adaptarnos, tenemos una capacidad de resiliencia, de poder superar obstáculos increíble".

"Yo confío en nuestro pueblo, fundamentalmente confío en el hombre que se levanta temprano todos los días para ir a trabajar, el que hace las cosas bien, el que estudia, el que honra a los padres, el que cuida a sus hijos. Confío que esa gente va a poner de pie nuevamente a nuestro país. Y quiero terminar este acto con una frase de Mariano Moreno que decía: ´prefiero una libertad peligrosa que a una servidumbre tranquila´. Muchísimas gracias y feliz día de la Patria", concluyó el jefe comunal.

Durante el acto, el intendente estuvo acompañado por el secretario de Gobierno, Ignacio Orsini; el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Lisandro Herrera; la presidente del concejo escolar, María del Valle Aiola, funcionarios, concejales y consejeros escolares.

Además, participaron la Banda Municipal José Bimbo Marsiletti, con la interpretación del Himno Nacional Argentino y diferentes instituciones educativas del Partido de Chacabuco.

Reprogramación del desfile criollo

Por cuestiones climáticas, el Municipio reprogramó el desfile criollo para el día sábado 28 de mayo a las 14 horas. El lugar de inicio será la esquina de Av. Alsina y Vieytes.