Covid19: el nivel de ausentismo alcanzó el 20% en empresas de Chacabuco

En las últimas semanas, y tal como ocurrió a nivel nacional, Chacabuco registró cifras récord de contagios de Covid19. En este contexto, y debido al aislamiento de las personas con resultado positivo y sus contactos estrechos, las empresas locales, en mayor o menor medida, se vieron fuertemente afectadas por el ausentismo.

En diálogo con Democracia, el gerente de la Cámara de Comercio e Industria de Chacabuco, Andrés Capuzzi, se refirió a la problemática y aseguró que las nuevas medidas que se tomaron desde Nación, respecto de que no deberán aislarse los contactos estrechos con esquema completo de vacunación, ayudarán para descomprimir la situación.

“La situación estuvo realmente muy complicada, sobre todo cuando los contactos estrechos tenían que estar hasta siete días sin trabajar, esto hacía que muchas empresas funcionaran con el 20% de ausentismo y eso dificultaba mucho la producción, llegar a los objetivos planteados y con los pedidos en tiempo y forma”, dijo Andrés Capuzzi a este diario y agregó que “aparte, hay que tener en cuenta los costos porque muchas empresas tenían que contratar a más empleados temporarios, para que realicen el trabajo”.

En este sentido, el gerente de la Cámara de Comercio e Industria de Chacabuco puntualizó que la mayoría de las empresas trabaja hoy con un 13% o 14% de ausentismo; “por suerte no tuvieron que cerrar y la producción sigue en proceso”.

Reunión con el municipio

Representantes de la Cámara de Comercio e Industria, junto a responsable de las empresas más grandes de Chacabuco, mantuvieron una reunión virtual con miembros del Ejecutivo local. Durante el encuentro vía Zoom, el secretario de Salud Ignacio Gastaldi expuso el cuadro de situación epidemiológica que atraviesa el distrito. Por otro lado, los empresarios quisieron saber si desde Provincia tomarían medidas para descomprimir la situación.

“Con los empresarios y comerciantes siempre estamos en comunicación, en busca de soluciones ante distintas problemáticas, pero la semana pasada decidimos reunirnos con funcionarios del municipio, para saber si desde la Provincia se iban a tomar decisiones para revertir la situación”, dijo Andrés Capuzzi a Democracia y añadió: “de la reunión virtual participaron cerca de 20 empresas, las más grandes de la ciudad. Más allá de las explicaciones que dio el secretario de Salud, que fueron muy precisas, lo más importante fue que se comunicó que Nación había decidido que los contactos estrechos, con el esquema completo de vacunación y sin síntomas, no iban a tener que estar aislados, cada provincia debía adherirse, la provincia de Buenos Aires se adhirió, así que los contactos estrechos ya deben presentarse a trabajar. Como el problema viene por los contagiados de Covid y los contactos estrechos, creemos que esto descomprime muchísimo”.

Nuevas disposiciones

La propuesta de la cartera sanitaria nacional, elaborada tras una reunión con expertos de sociedades científicas, indica de que los contactos estrechos de un caso de Covid-19 que tengan aplicada la dosis de refuerzo desde hace más de 14 días y no presenten síntomas compatibles a la mencionada enfermedad, serán eximidos de la realización de aislamiento obligatorio estricto, siempre que se cumplan con las medidas de cuidado: uso adecuado de barbijo, ambientes ventilados, se realice automonitoreo diario de síntomas y se evite concurrir a eventos sociales o masivos por 10 días.

Por otra parte, las personas con esquema inicial completado dentro de los cinco meses, o que hayan tenido Covid-19 en los últimos 90 días, que no tengan síntomas y en función de la definición de personal prioritario de cada jurisdicción, podrán disminuir el aislamiento estricto para los contactos estrechos asintomáticos siempre que realicen: un test diagnóstico entre el día tres y cinco; cuidados de manera estricta (usar barbijo en forma correcta y mantener ambientes ventilados); no concurrir a eventos sociales o masivos; y monitorear la aparición de síntomas diariamente.

Se mantiene la indicación de cumplir 10 días de aislamiento para quienes sean contacto estrecho asintomático y no se hayan vacunado o tengan el esquema incompleto.

Las ventas no repuntan

Consultado respecto de las ventas en comercios de la Avenida Alsina y otros de la ciudad cabecera, Capuzzi dijo que “las ventas en comercios están por debajo de lo que era en 2019, no se llegó a ese nivel aún, todavía falta repuntar en relación a años anteriores. En 2022 el poder adquisitivo va a ser menor así que no se espera llegar a ese nivel” y agregó que “en producción, hay que considerar, por un lado, a las empresas que exportan, y por otro, las que no exportan; a su vez, no es lo mismo un sector de producción de alimentos que otro tipo de sectores, son bastante distintos”.