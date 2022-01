Los chicos comenzaron la colonia Arcoiris en medio del rebrote de Covid-19

Los chicos de Chacabuco ya disfrutan de la colonia de vacaciones Arcoiris, que se desarrolla en las instalaciones del Parque Recreativo de la ciudad durante los meses de verano. En esta edición, y en medio del rebrote de Covid19, se extreman cuidados para reducir la posibilidad de contagios. En la jornada de comienzo, estuvieron presentes el intendente municipal, Víctor Aiola, junto al director de Deportes, Alberto Mastantuono, quienes recorrieron y dialogaron sobre la puesta en valor del Parque luego de dos años sin uso por la pandemia de coronavirus. "La verdad es que estamos muy contentos de volver a la colonia de vacaciones Arcoiris, que todos los años hacíamos", dijo Alberto Mastantuono, y agregó que fue un mes de "mucho trabajo para reorganizar el Parque, pudimos dejar las piletas como nuevas, se arreglaron y se pintaron. Por otro lado, se arregló el sector de parrillas, que por la pandemia se fueron deteriorando”

"Contamos con 350 niños anotados, este año nos superaron pero pudimos ingresar a todos. Tenemos 18 profesores y dos guardavidas, más cinco personas que están en el Parque todo el día para el mantenimiento de baños, para limpiar por el tema de prevención de contagios de Covid19", remarcó Mastantuono. La Colonia se desarrolla de lunes a viernes, de 14:30 a 18:30, durante los meses de enero y febrero. Los días de lluvia no hay actividad con el objetivo de no pasar tiempo en un lugares cerrados, como se hacía en los años previos a la pandemia. “Los profesores lo van a ir comunicando a las familias, se espera hasta último momento para ver si deja de llover pero los días de lluvia no va a haber colonia”, dijo Mastantuono y añadió: “este es un cambio respecto de años anteriores, esperamos que los chicos disfruten, ellos lo necesitaban, estuvieron un año y pico sin salir, sin interactuar con otros nenes, están deseando meterse a la pileta y lo disfrutan mucho, los profes traen muchos juegos para poder reencontrarse”.

Situación epidemiológica en Chacabuco

La primera semana del año comenzó con un intenso y arduo trabajo en los centros de testeo de Chacabuco. Con número récord de contagios de coronavirus, el distrito atraviesa el momento de mayor contagiosidad aunque con pocas internaciones. El secretario de Salud, Dr. Ignacio Gastaldi, indicó que “es un trabajo extenuante para todo el equipo, les hago llegar mi agradecimiento, el trabajo en equipo hace llevar esta pandemia adelante, hay un alto nivel de positividad en los testeos realizados, hay mucha gente esperando”.

“Les pido paciencia a los vecinos que se acercan a testearse, van a ser atendidos según corresponda o no, eso es parte de la evaluación, el municipio amplió la oferta de testeos con un centro de toma de muestras en el CIC Alcira de la Peña, que funciona de 8.30 a 13, de lunes a viernes. Se sumaron los días miércoles y viernes, en el CAPS de 9 de Julio, en el horario de 12 a 14 horas”, dijo Ignacio Gastaldi y añadió: “la oferta de testeo es importante, es lo que tenemos que hacer, testear para detectar casos positivos y aislarlos; afortunadamente, esta etapa de la pandemia, es distinta respecto de abril o mayo del año pasado, con muchas internaciones, llegamos a más de 70 pacientes Covid internados, eso no ocurre actualmente, hay saturación del consultorio y del centro de testeo, esperemos que se controle. Hay que recurrir a la responsabilidad individual, si tienen síntomas no expongan a otros, es muy probable que haya circulación de la variante Ómicron en el partido de Chacabuco, es el fundamento del incremento exponencial del número de casos, la rapidez de los contagios, pedimos extremar cuidados entre todos”.

Un fallecido por Covid19 en Chacabuco

Las autoridades de salud de la Municipalidad informaron que murió un hombre de 68 años, oriundo de la localidad de Rawson, que cursaba internación en la Unidad de Terapia Intensiva del hospital municipal Nuestra Señora del Carmen, con diagnóstico de neumonía bilateral por Covid-19. Según se informó, tenía antecedente de inmunodepresión por patologías previas y estaba vacunado con dos dosis de la vacuna contra el Covid-19.