Se realizó una cena y baile en la Asociación de Jubilados y Pensionados de Chacabuco

En la Asociación de Jubilados y Pensionados, el intendente municipal Víctor Aiola, pronunció su discurso en el marco del cierre de año de la institución. Durante su apertura señaló que este momento de reencuentro es fundamental para poder seguir adelante. “Hay que hacerlo con responsabilidad y tomando todas las medidas”, subrayó. A su vez, Aiola manifestó que la pandemia afectó a todos y destacó la labor de quienes, directa o indirectamente, participaron en el centro de vacunación que funcionó en las instalaciones de la Asociación de Jubilados y Pensionados.

“Es un momento para hacer una reflexión y trabajar en conjunto para tener un país mucho mejor. Sé que lo vamos a lograr”, dijo el jefe comunal. Además hicieron uso de la palabra el secretario de Desarrollo Social, Juan Cruz Magdalena; la colaboradora del área municipal de Adultos Mayores, Liz Gómez; el presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados, Jorge Costanzi; la titular del PAMI Local, Laura Mansilla, y el concejal Santiago Carnaghi.



Por su parte, Mario Constanzi, presidente de la Asociación, dijo que “estamos reunidos simpatizantes, autoridades elegidas por el voto popular, dejando atrás un año muy difícil, desde el primer día que nos hicimos cargo de la institución, vivimos acontecimientos que pensamos que nunca ocurrirían, a 6 meses y 33 días, les comunicamos que volvemos a tener una Asociación de Jubilados y Pensionados al servicio de la comunidad, las autoridades eligieron nuestro salón para realizar la vacunación más importante de nuestra historia, nos da alegría saber que se han salvado muchas vidas, gracias a los científicos que desarrollaron las vacunas para combatir la pandemia” y agregó: “desde el primer día, nuestras fuerzas estuvieron concentradas en poner al alcance de nuestros socios los servicios gratuitos que brindamos. Abrimos después de dos meses, con los protocolos correspondientes, los gabinetes de enfermería, pedicuría, peluquería y masajes, que volvieron a dar vida al edificio. Agradezco a las autoridades de PAMI por escucharnos en cada reclamo, por las reuniones con los centros de jubilados de la zona, donde transmitimos las necesidades. Destacamos el trabajo de cada integrante que pasó por las comisiones de esta institución, el trabajo de cada uno de ellos es gratificante, seguimos el camino emprendido el 18 de abril de 1958”.

La palabra de autoridades de PAMI y ANSES

Laura Mansilla, de PAMI Chacabuco, habló en los festejos y dijo: “los felicito por la organización de este encuentro, pertenezco a PAMI y venimos trabajando con los centros de jubilados, es una política de Estado, tomamos decisiones, sabemos la importancia que tienen estas instituciones en la comunidad. Lo vimos reflejado en la campaña de vacunación, histórica, en cada carnet del certificado de vacunación que tenemos figura esta asociación” y añadió: “agradecemos el compromiso con la comunidad, con los afiliados de PAMI en un año tan complicado, desarrollaron los talleres de manera virtual, están comprometidos. PAMI toma la decisión de apoyarlos económicamente ya que tuvieron que cerrar las puertas y no se podían hacer bailes. Sabemos la importancia que tiene este espacio. Es importante celebrar la vida”.

“Celebro la presencia del intendente con parte de su gabinete, es importante el acompañamiento, fueron dos años muy difíciles, cerraron las puertas, cuando empezó la pandemia y no hubo bailes, estuvo el PAMI y el Estado Nacional asistiendo. Celebro el compromiso de trabajar juntos”, aportó el titular de ANSES Santiago Carnaghi.

Por último, hizo uso de la palabra Víctor Aiola, intendente local, y apuntó: “venimos de tiempos difíciles, donde no nos podíamos encontrar. Este momento de reencuentro es fundamental para poder seguir adelante, con responsabilidad, tomando todas las medidas, como lo hace la comisión que cuida a cada uno de los presentes. Agradecer a vecinos de localidades cercanas que vienen a los bailes populares”. Por otro lado dijo: “venimos saliendo de una pandemia que nos afectó a todos, se hizo un muy buen trabajo de vacunación en estas instalaciones, felicitar a todos los que directa o indirectamente participaron en la vacunación y decirles que tenemos que trabajar entre todos, en conjunto, para tener un país mucho mejor, sé que lo vamos a lograr”.