Se incendió un auto en Ruta 7

En horas de la mañana, alrededor de las 6, los bomberos de Chacabuco intervinieron en el incendio de un auto que tuvo lugar en el kilómetro 204 de la Ruta 7 y las llamas lo consumieron en su totalidad.

Se trata de un Renault Clio que se encontraba en una calle que une a la ciudad con la ruta. Por fortuna, la conductora y demás ocupantes del vehículo, entre ellos menores de edad, no sufrieron heridas. No obstante, se hizo presente una ambulancia del SAME para ofrecer asistencia por una crisis nerviosa. El fuego se inició producto de un desperfecto mecánico.