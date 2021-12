Los chicos del Hogar Máximo Gil pasarán Nochebuena con distintas familias

Cada año, los chicos del Hogar Máximo Gil de Chacabuco pasan las Fiestas fuera de la institución, con familias que, con inmensa generosidad, se anotan para llevarlos a compartir la mesa a sus casas. En diálogo con Democracia, Norma Gil, directora del lugar, contó cómo será la dinámica esta vez. "En este momento hay 23 chicos en el Hogar, de entre 6 meses y 13 años; todos están yendo a las colonias de Chacabuco, que les ofrecieron becas. Van separados por edades y vuelven re contentos, la están pasando re bien", dijo Norma y agregó: "esta Nochebuena todos se van con familias de la ciudad y se cierra la institución, como cada año, desde 1985. Se cierra el 24 al mediodía hasta el 25 a las 19, que vuelven los chicos".

"Las familias son las mismas de años anteriores y también hay nuevas, con familias de la comisión, maestros, y hasta la portera de la escuela. Tratamos de que los chicos conozcan a las familias antes, si no los conocen tienen que venir a relacionarse, para que puedan salir para las fiestas", relató Norma y agregó: "tratamos de que no se repitan las familias con los chicos, salvo que sean maestras o casos puntuales".

En esta Nochebuena, saldrán todos los chicos con familias de Chacabuco, "excepto hermanitos que están en vinculación con una familia que no es de acá y les autorizaron salir para pasar las Fiestas con ellos". En cuanto a la dinámica de selección de familias, Norma contó a este diario que "la trabajadora social y la psicopedagoga, que son del equipo, entrevistan a las familias, ven qué características tienen y determinan qué chicos sería mejor que fueran con ellos. Hay que tener en cuenta que quienes están inscriptos para adoptar, no se llevan chicos, no es conveniente por el vínculo. Tal vez generan lazo afectivo y, si no está resuelta la situación, no es conveniente. Otro requisito es ser buena gente, en Chacabuco nos conocemos todos y sabemos quiénes somos. Se puede volver a repetir la salida, ir a una quinta en el verano u otro paseo. Pero, para las Fiestas, es condición sine qua non que los lleven a sus casas".

"El balance de la experiencia, con el tiempo, es buenísimo porque el personal puede estar en la casa, con su familia, y los chicos pueden ver que hay otra forma de vivir y relacionarse. Vuelven muy contentos", contó Norma y añadió: "cuando los chicos tienen muchos desafíos o dificultades para establecer relaciones, se van con una de las cuidadoras, y son uno más de su familia. Este año hay tres que se van con las familias que se encuentran con vinculación, que los van a adoptar. Otros tres se van con sus familias. No se permite desde el Juzgado que salgan fuera de la ciudad, que vayan a otro lado, tiene que haber un permiso expreso para que lo hagan".

El Hogar Máximo Gil es una de las instituciones más nobles de Chacabuco que, cada año, renueva su compromiso con los derechos del niño y refuerza el vínculo con la comunidad que ofrece su aporte.