Programa Previaje: habrá beneficios para los comerciantes de Chacabuco

La diputada provincial del Frente de Todos, Micaela Olivetto, encabezó una conferencia de prensa junto a a Andrés Capuzzi, gerente de la Cámara de Comercio e Industria de Chacabuco, para informar a los vecinos la noticia de que se podrá utilizar en los comercios locales el crédito disponible en la tarjeta del programa Previaje. Se trata de un programa de preventa turística que reintegra el 50% del valor del viaje en crédito para disfrutar de todos los destinos turísticos de Argentina.

“Junto a la Cámara de Comercio de Chacabuco, le contamos a los vecinos y comerciantes de nuestro Partido que los beneficiarios del programa Previaje podrían usar su crédito en los negocios de Chacabuco con su tarjeta de débito precargada”, contó la diputada en sus redes sociales y agregó que “los beneficiarios del Programa ya realizaron compras por 40 mil millones de pesos, lo que les generó un crédito por más de 20 mil millones de pesos.

La decisión política del gobernador Axel Kicillof es que ese crédito lo podrán utilizar en todos los comercios de la Provincia que realicen actividad cultural, turística, de entretenimiento, gastronómica, de transporte o vinculada.

No es necesario que el comerciante se inscriba en Previaje, sólo hacérselo saber a sus clientes. Este gobierno apuesta a la reactivación económica, para que todos los sectores cuenten con el acompañamiento que nos permita poner la Provincia en marcha”.

En el marco de la conferencia de prensa que se realizó para hacer el anuncio, la diputada chacabuquense Micaela Olivetto dijo que “nosotros siempre estamos en contacto con el gobernador, en este caso con Augusto Costa, que es el ministro de Producción y con todo su equipo: nos pusimos a trabajar en conjunto para materializar esta gestión, esto ya está activo, hay gente que lo está usando, no está habiendo problemas en general. En las próximas semanas vamos a tener los números de la provincia de Buenos Aires y luego de Chacabuco, y creo que va a ser impacto grande, en este crédito, si uno gasta $50.000 en un viaje con una empresa, es hasta la mitad lo que van a devolver y si no se gastan, se pueden usar una vez de vuelta en Chacabuco”.

“Es una herramienta que le da libertad a la gente para usar ese crédito: si no lo llegaste a gastar o elegiste no hacerlo, no queda una tarjeta con saldo inútil. La idea es que se mueva el comercio en Chacabuco. Vamos a dejar carteles en la Cámara de Comercio, o los comercios interesados pueden escribirnos y se los alcanzamos para que la gente sepa la variedad de negocios adheridos. Esto está pensado para la mayoría, clase media que no puede pensar a un viaje al exterior en el corto plazo”, dijo Olivetto y añadió: “tiene que ver con establecer las prioridades, potenciar el turismo interno y la economía del país, de la Provincia, que ha tenido dos años complicados. Desde el Estado de la provincia de Buenos Aires se busca generar esas políticas públicas para que, por un lado, tenga la gente la posibilidad de irse de vacaciones porque cuentan con este crédito y, por otro lado, los viajes de egresados que van a ser en temporada baja por monto menor y que genera movimiento. Hay una batería de medidas que acompaña al turismo y esta es una más que, además de ayudar al sector turístico, ayuda al comercio de Chacabuco”.

Datos oficiales de Previaje

Según información oficial, ya se ingresaron comprobantes por más de $53 mil millones, lo que quintuplica el total de lo facturado en 2020. El 46% de los gastos corresponden a agencias de viajes, el 36% a alojamientos y el 12% a transporte aéreo. En el mismo sentido, cerca de 250 mil argentinas y argentinos ya accedieron a “PreViaje PAMI”, el programa que otorga el 70% de los gastos a las personas afiliadas de PAMI para que vuelvan a usar en el sector turístico.

PreViaje es una inversión histórica del Estado para reactivar al turismo luego de su mayor crisis global. Quienes quieran acceder al beneficio de la devolución del 50% tienen tiempo hasta el 31 de diciembre de 2021 inclusive para comprar y subir sus facturas de viajes correspondientes al período febrero-diciembre 2022.

Cómo registrarse

Se deberá crear un usuario en www.previaje.gob.ar, haciendo click en el botón "Ingresar", que se encuentra en el extremo superior derecho. Ingresar con la cuenta de “Mi Argentina” o creando una nueva cuenta. Si ya se es usuario de “Mi Argentina”, hay que ingresar con el CUIL y la contraseña.

Completar los datos solicitados en el registro, para luego cargar los comprobantes y participar del beneficio PreViaje. Poner el DNI, nacionalidad, celular, domicilio, código postal, entre otros. Aceptar las bases y condiciones. Luego confirmar el usuario.