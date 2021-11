Día Mundial del Niño Prematuro: avances en el programa de seguimiento

En el marco de la Semana del Bebé Prematuro, desde el área de Salud de Chacabuco se refirieron a la importancia de crear conciencia sobre los desafíos y consecuencias de un parto prematuro. Romina Sclavi, directora de Salud, especificó que “lo que hace esta fecha es visibilizar la importancia que tienen, en la morbilidad y mortalidad infantil, los nacimientos prematuros, siendo estos, los que se producen con menos de 37 semanas de gestación. Las causas son varias, generalmente tienen que ver con una enfermedad o patología materna que deriva en un parto prematuro, se apunta a concientizar sobre la importancia de buscar las causas que llevan a que esto suceda, tratarlas oportunamente y evitar muertes y secuelas”.

Desde el año 2017, la Dirección de Salud originó el programa municipal de seguimiento territorial para el recién nacido prematuro en condiciones de vulnerabilidad social, atendiendo las necesidades de cada bebé y brindando recursos para preservar su salud durante su internación y su primer año de vida. Sabina Muñoz, jefa de Enfermería del Servicio de Neonatología del Hospital Municipal, indicó que actualmente se encuentran dos prematuros en esta área: “Se trabaja en equipo permanentemente, los padres son los que ayudan a todo esto, porque tienen que estar en contacto con sus bebés, nosotros obviamente contenemos dándoles palabras de aliento y todo lo que podamos intervenir con sus bebés”, señaló.



Con respecto al tema, el médico pediatra Sergio Aparicio informó que el nacimiento de un bebé prematuro se puede predecir según la causa que lo produzca: “Muchas veces se ve que el niño tiene algún tipo de anomalía concreta, ellos generalmente van a un parto prematuro. Después va a estar relacionado con distintos factores, por ejemplo una caída, o cosas que ocurren bruscamente, o la misma presión arterial puede ser una causa, la madre puede tener un pico de hipertensión”.

Sclavi explicó además, que las secuelas de este tipo de nacimientos, pueden ser motoras, cognitivas, auditivas o visuales. También comentó cómo es el procedimiento del cuidado e internación de un bebé prematuro en el Hospital Municipal. “Cuando nace un bebé prematuro se evalúa la edad gestacional, ahí se ven las posibilidades que tiene de continuar en esta área de Neonatología y si no se deriva a otro centro de mayor complejidad, desde el hospital evitamos que el bebé sea trasladado, porque el traslado también implica riesgo, pero cada bebé y cada patología es particular”, contó Romina Sclavi y agregó que “mientras se pueda, se le dan todos los cuidados en el hospital y, luego del alta, se hacen los controles más exhaustivos”.

Programa de seguimiento del recién nacido prematuro

Entre enero y mayo de 2017, en Chacabuco nacieron 201 bebés, de los cuales 20 fueron prematuros y dos de ellos murieron. A raíz de este dato, y teniendo en cuenta que la tasa de morbilidad y mortalidad es mayor en los bebés que nacen con menos de 37 semanas de gestación, el intendente de la ciudad, Víctor Aiola, pidió a la Dirección de Salud elaborar un Programa para acompañar y asistir a los recién nacidos con estas características y sus familias.

El programa está conformado por un equipo interdisciplinario y coordinado por una asistente social. Se evalúa y controla que el bebé acuda a los controles, que tenga la vacunación al día y se realice los estudios que necesita. A la vez, se entrega una ayuda social y contención familiar.

El médico pediatra Sergio Aparicio, miembro del área de Neonatología del hospital municipal Nuestra Señora del Carmen de Chacabuco, señaló que “tenemos alrededor de veinte partos y cesáreas por mes, de esos nacimientos, entre tres y cuatro pueden tener algún grado de prematurez, la prematurez no es solamente un bebé chiquito de 800 gramos, un bebé de 36 semanas y 6 días también es prematuro, entonces no son todos extremos”.

Por otro lado, Aparicio agregó que “el peso es muy importante para los prematuros pero también la edad gestacional: no es lo mismo un chico de 28 semanas, que su pulmón está casi sin desarrollar, que uno de 32, aunque los dos van a necesitar una buena complejidad”.