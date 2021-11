Conectaron Internet a una escuela rural de Chacabuco

El secretario de Gobierno, Alejo Pérez, y el director de Educación, Rubén Cruz, visitaron la escuela rural Nº 7, donde fue instalada la conectividad a Internet. “Hoy el acceso a Internet es una herramienta innegable y necesaria.”, afirmó Cruz, explicando que el objetivo es que todas las escuelas rurales tengan la conectividad suficiente como para trabajar y acceder a las clases. “Es un objetivo que se está cumpliendo de a poco”, dijo. Son 40 las escuelas que se conectarán a una red.

Por su parte, Alejo Pérez manifestó: “Para nosotros es importantísimo que estemos conectados, tanto en la producción como en la educación. Hoy en una pantalla es mucho más fácil acceder a los contenidos, más rápido, más económico. Agrega facilidad e igualdad”. El director de la institución, Oscar Serafino, aseguró que “hoy forma parte de una herramienta pedagógica muy importante. Ya en la pandemia se puso sobre la mesa la necesidad imperiosa de que los alumnos tengan otra conexión, además de venir a la escuela, con la propuesta pedagógica de cada lugar”.

También mencionó que en el entorno rural no siempre es fácil, a veces no hay servicio o los que hay, no llegan a cubrir la zona, y no es posible contratarlo por vías propias, “así que es bienvenida esta nueva posibilidad”.