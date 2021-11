Evalúan pedir la detención de los agresores de los inspectores de Tránsito

Luego de que tres agentes de tránsito resultaran brutalmente agredidos en de Av. Solís, entre Olavarría y Alberdi, en Chacabuco, el secretario de Seguridad de la Municipalidad, Marcelo Loyola, el asesor letrado Ignacio Orsini y el abogado particular del personal atacado, Darío Ciminelli, realizaron una presentación en la Fiscalía Centralizada de la ciudad. Además, anticiparon que en el Juzgado de Garantías se efectuará una presentación por parte del intendente municipal Víctor Aiola, como particular damnificado.

Ataque violento a inspectores

El hecho tuvo lugar en la noche del martes. Un grupo de jóvenes arrojó piedras, atacó con palos y golpes de puño a tres inspectores de Tránsito, luego de que los agentes los detuvieran en un control por escapes antirreglamentarios. Además de los golpes, los agresores destruyeron sus motos. Tras el llamado de vecinos al personal de salud, médicos del SAME se presentaron en el lugar y trasladaron a los heridos al hospital municipal Nuestra Señora del Carmen con lesiones de distinta consideración, mientras que los agresores se dieron a la fuga. Horas más tarde, fueron identificados. El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad privadas de la cuadra.

“Repudiamos la agresión”



Tras el hecho violento, el secretario de Seguridad, Marcelo Loyola, se expresó a través de un comunicado que fue compartido con los medios de comunicación y dijo que “a los fines de impedir el secuestro del motovehículo, un grupo de inadaptados agredió con piedras, palos, golpes de puño y botellas a tres inspectores de Tránsito, tres trabajadores municipales, tres vecinos que cumplían con sus obligaciones laborales”. “Una actitud totalmente deleznable, también ocasionaron daños de mucha relevancia en las motocicletas del personal de tránsito” agregó.

Al ser identificados, se informó que se trataba de cuatro hombres mayores de edad, algunos de ellos con antecedentes penales. "Estamos aportando a la investigación material fílmico. Esperamos el accionar de la justicia, repudiamos la agresión a nuestros Inspectores de Tránsito y exigiremos el máximo de rigor a la justici", agregó Loyola.

La presentación en Fiscalía

El asesor letrado del municipio de Chacabuco, Ignacio Orsini, dijo que “la presentación se realiza en la Fiscalía Centralizada, por una parte, con documentación, presupuestos y para ponernos a disposición de la Fiscalía, del Ministerio Público, interesarnos por la situación de la causa. Con el Juzgado de Garantías vamos a hacer una presentación del municipio, del intendente particularmente, presentándose como particular damnificado, en la misma sintonía, para poder aportar pruebas, poder, de alguna forma, tener información fehaciente sobre la causa y llegar a una determinación, que la administración de Justicia dé una respuesta a este hecho vergonzoso que tuvimos que vivir en nuestra ciudad. Queremos darle un fin ejemplificador para que no vuelva a ocurrir”.



Por su parte, el abogado de los agentes, Darío Ciminelli, dijo que “ni bien tomé conocimiento del caso me puse a disposición de los tres agentes de tránsito agredidos, mantuvimos conversaciones, fueron a presentarse de manera particular a la Fiscalía de Chacabuco y Juzgado de Garantías, para ser particulares damnificados. Esto quiere decir que tienen intenciones de impulsar el desarrollo de esta causa para que se haga justicia con el máximo rigor posible” y agregó: “del relato de ellos entiendo que la calificación legal impuesta debe ser grave, a raíz de toda la documentación que estamos presentando, el material fílmico que se reúne y pruebas, estamos evaluando presentar la detención de los agresores porque entiendo que la calificación legal impuesta así lo amerita. Así que no vamos a retroceder un milímetro con respecto a eso”.

“Más allá del rol profesional, en el que hoy me toca estar, también es una muestra de apoyo y solidaridad para con los efectivos que he visto crecer y desarrollarse cuando estuve en la gestión. Así que los voy a acompañar en este pedido de Justicia, mi solidaridad para con ellos. También esto viene a marcar una voluntad, decisión de estar siempre del lado de la gente, de los agentes, y en contra de la delincuencia. Es un gobierno que exige que se haga justicia y lo vamos a hacer a través de esta causa”, cerró Ciminelli.