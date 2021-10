Escritores independientes de Chacabuco presentaron su libro

Este sábado, escritores chacabuquenses presentaron la antología “15 Plumas: poesía y prosa de sus escritores”. El evento tuvo lugar en la Casa de la Cultura, ubicada en calle Moreno 178. La nómina de los escritores que integran el libro son: Marita Benac, Viviana Cacciabue, Roque L. Cattaneo, Martha Cleci, Bettina DAlessandro, Mirta Fuentes, Mario Daniel Gargaglione, Marta Hortman, Susana Masci, Beatriz Monferrer, Korina Mustoni, Franco Schiavoni, Luis Tarullo, Mónica Vargas, Karen M. Zárate. Por otro lado, la portada del libro consiste en una obra de la escritora y artista plástica Viviana Cacciabue titulada "Pictograma" y el evento de presentación contó con la música de Luis Giannini.

El evento de presentación

“La presentación estuvo organizada por escritores independientes de Chacabuco, con el acompañamiento de la biblioteca municipal Leopoldo Marechal y la Asociación Amigos Escritores de Chacabuco. Desde hace un tiempo venimos trabajando juntos desde la Dirección de Cultura, promoviendo las presentaciones de escritores locales. Celebramos que podamos presentar esta antología que nuclea a quince plumas locales”, dijo a Democracia el director de Cultura Gustavo Ventimiglia y agregó que “se trata de personas que hace años que vienen escribiendo”.

En tanto, la escritora local Susana Masci se refirió al libro y, en este sentido, dijo que “es una antología muy especial para nosotros, no es un trabajo que surge por un premio que agrupa a ganadores, en esos casos no se conocen entre sí la mayoría de los escritores que la integran, en esta sí porque es el resultado de un grupo que trabaja de manera sólida, mancomunada y colectiva desde hace tres años” y agregó que “nos llamamos Escritores Chacabuco y ya hemos realizado trabajos compartidos, no dejamos de estar en contacto en ningún momento, durante la cuarentena hicimos vivos desde nuestras casas para la Dirección de Cultura, invitados por la biblioteca, por lo que este proyecto ya estaba germinando dentro del grupo desde hacía bastante tiempo”.

Cómo surgió la idea

Respecto de cómo se originó la idea de armar este libro, Susana Masci apuntó que “fue un domingo de julio, a la mañana, yo propuse la idea y esa misma noche ya estábamos manejando presupuestos, vale decir que nos autogestionamos, pensábamos en los valores y queríamos un libro de calidad, que llegara al lector de manera estética” y añadió que: “también pensamos en la tapa, que tiene un trabajo de nuestra artista plástica Viviana Cacciabue, que es escritora del grupo desde la primera hora, desde que se gestó en 2019 y, a su vez, tiene esa condición tan linda de destacarse en el rubro de la plástica, le pedimos alguna de sus obras y, generosamente, nos ofreció varias. Así fue como elegimos una que se llama Pictograma, tiene que ver con el lenguaje de símbolos, primitivo, y está relacionado con las letras, con otra forma de lenguaje”.

Filial de la Sociedad Argentina de Escritores en Chacabuco

Esta semana, en la Casa de la Cultura, se llevó a cabo la Asamblea Constitutiva de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) Filial Chacabuco. Previo a la firma de acta, el secretario de Gobierno, Alejo Pérez, y la directora de IPS Local, Florencia García, recibieron a Alejandro Vaccaro Chao, presidente de la SADE Central, y a los escritores Guillermo Pilia y Martha Cleci Varela, miembros de la Comisión Directiva.

Al respecto, Alejo Pérez destacó este momento como “un hecho histórico que constituye la filial en nuestra comunidad luego de un gran trabajo realizado por los escritores chacabuquenses. Estoy feliz de que estas cosas sucedan en la ciudad”, subrayó el secretario de Gobierno. Desde la SADE Central, reconocida casa de letras en el escenario nacional e internacional, acompañaron a los escritores del ámbito local donde quedó conformada la primera comisión directiva. La misma quedó presidida por Susana Masci.

Además integran la comisión: Mirta Fuentes (Secretaria), Martha Hortman (Tesorera) y sus socios fundadores: Karen Zárate, Silvia Zarvania Ross, Adelma Oteiza, Angélica Farías, María Orsini, Alejandra Fernández, Mónica Vargas, Beatriz Monferrer, Franco Schiavoni, Mario Daniel Gargaglione, Nancy Bigeón, Eulalia Cabalieri, Martha Varela Cleci, y Andrés Segura, (Asesor Legal).

Poesía para el alma

El próximo martes 2 de noviembre, a las 19, en el hall de la Casa de Cultura, tendrá lugar el encuentro "Poesía para el alma". Un viaje por la historia mediante la poesía, la leyenda y el canto.