VIDEO: el gerente del Sanatorio le salvó la vida a un bebé al realizarle RCP

En la tarde del martes, la comunidad de Chacabuco se encontró conmocionada luego de que se difundiera en las redes sociales el video en el que el gerente del Sanatorio, Marcos Díaz, le realiza RCP a un bebé de 15 días que entró al lugar en brazos de su madre.

“La chica estaba desesperada porque el bebé no respiraba. Le empecé a hacer RCP y me fui hacia el consultorio de Pediatría. Una de las secretarias llamó a todos los profesionales que estaban ahí, estuve como un minuto o dos reanimándolo. El nene vomitó leche” dijo Marcos Díaz a Chacabuco en Red y agregó que "fue una locura. Yo sé RCP pero nunca pensé en utilizarla, el bebé me entraba en el antebrazo. Yo trabajo en salud pero soy contador”

En tanto, el médico pediatra Martín Cesar dijo que “el bebé se encuentra estable, con mínimo requerimiento de oxígeno y alimentándose con una sonda. Entró con un cuadro de apnea obstructiva por una bronquiolitis aguda que está cursando. Está internado en la sala de neonatología del Hospital Municipal".