El gaucho runner de Chacabuco obtuvo el cuarto lugar en la maratón de Buenos Aires

Este fin de semana se realizó la maratón de Buenos Aires y el "gaucho runner" de Chacabuco, Lucas Báez, obtuvo el cuarto lugar en la general y se resultó el tercer argentino en el Campeonato 2020 de Maratón. "No sé mucho qué decir, nunca imaginé que podía suceder pero soñar es así. A veces los sueños se pueden hacer realidad. ¡Feliz! Un premio al esfuerzo y lo luchado todos estos años. También genera una obligación y linda presión para lo que viene", escribió Báez en sus redes sociales.



"La ciudad se vistió de fiesta nuevamente. La ansiedad de entrar al corral. La cuenta regresiva y el ruido de las zapas pegando al asfalto. Se extrañaba. Se necesitaba. ¡Gracias a todos los que a lo largo del circuito me alentaron! ¡Gracias a todos esos corredores de 21K que me fui cruzando a la vuelta y gritaban mi nombre para darme fuerza. "¡Vamos Gaucho!" "¡Vamos paisa!" "¡Grande Vasco!" ¡Vamos Chacabuco!" fueron un gel más. No les podía fallar y dejamos todo lo que había. Hoy fue eso. No había más y no estaba preparado para más. ¡Gracias a @mbmaga ! Responsable y artífice de cada uno de mis logros. La que soporta todo. La que me apoya en todo. Hoy este premio es para ella. ¡Te amo!", escribió en su cuenta de Instagram ya gregó: "¡Para mí familia que esta siempre! Haciendo más fuerza que yo muchas veces. A los que me miran del cielo y me cuidan. A ellos también. ¡Para mis amigos que siempre apoyan y valoran el esfuerzo! ¡Para mi entrenador @marcelooperotti , padre runner y amigo! ¡Gracias @webfamok por confiar nuevamente en mi ! ¡Gracias @fcmaxok por abrirme el club y dejar representarlos! ¡Vamos por más! De eso estoy seguro..."