Se puso en marcha el Centro de Acopio de Neumáticos fuera de uso

Ubicado a la altura 1300 del acceso Juan XXIII, ae puso en marcha el Centro de Acopio de Neumáticos fuera de uso en Chacabuco. En el lugar estuvo el intendente Víctor Aiola, quien sostuvo que “esto forma parte de un plan integral, los vecinos no tenían un lugar específico para depositar este tipo de residuos”. Y agregó que “son derivados del petróleo, nosotros teníamos la necesidad de tener un lugar específico para recolectar este tipo de elementos”.





Marcos Pinto, director de Medio Ambiente, indicó que “cuando hablamos de residuos, creemos que son solo residuos sólidos urbanos, pero también hay residuos especiales y muchas veces no sabemos dónde disponer”. Al referirse al Centro de Acopio de Neumáticos fuera de uso, comentó: “viene a darle la posibilidad al vecino y a todas las gomerías o comerciantes dedicados al rubro a traer los neumáticos fuera de uso acá, y evitar que queden en la calle y después terminan en el predio de disposición final de residuos”. Al respecto, Julián Ramundo, secretario de Producción, manifestó que el Centro “nos permite transformar lo que hoy es un costo ambiental y social en una reducción del impacto porque los neumáticos no deben estar en un lugar no habilitado”. ReNFU SAS es la empresa con la que el Municipio realizó el convenio para este trabajo.





En este predio, se hará la recepción de los residuos y el comienzo del reciclado de los mismos. Los vecinos podrán llevarlos en cualquier horario y día y dejarlos en la entrada, sin necesidad de que haya personal. El secretario de Gobierno, Alejo Pérez, se hizo presente y expresó: “Es un plan integral fomentado desde el municipio, trabajado desde Producción y Medio Ambiente, pero que necesita del compromiso de todos los vecinos. Lo importante de esto es entender el concepto de economía circular y que podamos reutilizar muchas de las cosas que tenemos”.