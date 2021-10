El Servicio de Hemoterapia del hospital municipal reabrió sus puertas

Tras permanecer cerrada el área de Hemoterapia del hospital municipal Nuestra Señora del Carmen de Chacabuco, por refacciones y pintura en el lugar, primero, y por el paro de trabajadores municipales después, el último miércoles reanudaron la actividad y el jefe del Servicio, Dr. Marcelo Salvarani, resaltó la importancia de que se acerquen los donantes voluntarios: “Le pedimos a la población que se acerque porque hemos transfundido muchísimo y necesitamos reponer".

Si bien tenemos donantes voluntarios, queremos que haya más y que se acerquen, sobre todo familiares o amigos de los pacientes que se van a transfundir o se han transfundido” y añadió: “No es que no tengamos stock, pero cuando no atendemos donantes, por la pandemia, paros, feriados, fines de semana largos, necesitamos que la gente concurra para estar más tranquilos".

Por otra parte, el Dr. Salvarani recordó que las personas interesadas pueden inscribirse para ser donantes de médula ósea en el Servicio de Hemoterapia del Hospital Municipal, y los datos y muestras de sangre se envían al Incucai. Quienes quieran donar sangre o realizar consultas, podrán hacerlo en el horario de 7:30 a 9:30, los días lunes, miércoles y viernes. La entrevista y los controles médicos se realizan previo a la donación, y se pide no concurrir en ayunas.

“Por suerte tenemos donantes que vienen dos, tres o cuatro veces en el año, tiene que haber dos meses de diferencia entre una donación y otra, se hacen las entrevistas médicas a todos y controles que son de temperatura, presión, y un pequeño pinchazo en el dedo para preservar la salud del donante y no sacarle si estuviera con un cuadro febril, anémico o presión baja”, informó Marcelo Salvarani y agregó: “Esos controles son obligatorios”. Por otro lado, el responsable del área destacó que la pandemia frenó la llegada de nuevos donantes y actividades de promoción pero añadió: “siempre hay nuevos que vienen, a veces se acercan para donar para un familiar y luego siguen viniendo de forma voluntaria, a cada uno que viene a donar le decimos que dentro de dos meses, o tres en el caso de las mujeres, pueden volver a hacerlo”.

En otro tramo, Salvarani señaló que “vienen en calidad de reposición para alguien, muchas veces, y luego continúan como voluntarios. Por otro lado, pueden inscribirse para ser donantes de médula ósea, tienen que saber que nadie les va a pinchar la espalda, muchos piensan eso, solo se hace una planilla y se manda un tubito de sangre –que se saca de la misma bolsa- al Incucai. Una de las formas más comunes de donar es como si se donara sangre, a través de un aparato que se llama aféresis, como se dona plasma. No es invasivo, mucha gente piensa que les pinchan la médula espinal pero esa no se la tocan”.

Pasos a seguir para donar sangre

El Ministerio de Salud de la Nación recomienda estar descansada/o, haber dormido por lo menos 6 horas antes de la donación; sentirse en buenas condiciones, no tener síntomas de malestar general, fiebre, resfrío o tos; desayunar de forma habitual. El personal del lugar explica las situaciones de riesgo, por las que no se debería donar, y los estudios que harán a la sangre. Por otro lado, el personal de salud realiza la entrevista para ver si la persona está en condiciones de donar.

Toda la información brindada es confidencial, se verifica el peso, temperatura, pulso y presión arterial, y se toman muestras de sangre para controlar que los glóbulos rojos estén bien.

La extracción dura entre 7 y 10 minutos, se realiza en un ambiente seguro y con material descartable, se extrae solo una unidad de sangre (alrededor de 450 ml) y pequeñas muestras para posteriores análisis. Después de donar es necesario consumir un refrigerio para recuperar líquidos y azúcar. Durante las seis horas siguientes, se recomienda no hacer esfuerzos ni cargar peso con el brazo para evitar hematomas, tampoco cambios bruscos de posición, ya que se puede generar sensación de mareo. También se sugiere no fumar, no consumir alcohol y beber abundante líquido como agua, jugos o leche.