En el marco del conflicto por paritaraias, el intendente de Chacabuco, Víctor Aiola, acompañado por el secretario de Gobierno, Alejo Pérez, el secretario de Hacienda, Esteban Güida, y su gabinete de funcionarios, junto a concejales y consejeros escolares, brindó una conferencia de prensa y explicó que "intentamos dialogar de todas las maneras posibles", detallando además que la discusión paritaria "se tenía que reabrir en el mes de septiembre, y lo hemos hecho en agosto demostrando la voluntad y también la preocupación por la situación de la recomposición laboral de los trabajadores del Municipio de Chacabuco".

En ese marco, además, brindó detalles de las reuniones que se mantuvieron en los últimos días: "no se ha podido llegar a un acuerdo porque evidentemente no hay voluntad, hay una clara mano política en el medio que impide que nosotros podamos llegar a un acuerdo, y el motivo de esta conferencia de prensa es informar a los vecinos de Chacabuco, que están preocupados por esta situación, diciéndoles la verdad de lo que se viene trabajando en este tema, y también a los trabajadores, porque yo estoy casi completamente seguro que los trabajadores por ahí no han escuchado la palabra clara con respecto a lo que se viene tratando".

"Acá hay una clara intencionalidad política de desestabilizar al gobierno municipal", expresó seguidamente y agregó "nosotros estamos dispuestos al diálogo, incluso en esta situación de extorsión y de patoterismo, es decir, uno está, a través de mis funcionarios, teniendo diálogo con los sindicatos aún con el corralón tomado, cercado". Asimismo, Aiola comparó la oferta salarial del Municipio entre Nación y Provincia, las cuales se cerraron en un 40 y 45 por ciento respectivamente, sin inconvenientes. "ATE, por ejemplo, ha aceptado en la Provincia de Buenos Aires un aumento salarial del 45 por ciento al mes de noviembre. En Chacabuco, estamos ofreciendo al mes de octubre un 49 por ciento, más los dos puntos de marzo, es un 51 por ciento", explicó.

Por otro lado, informó cuáles son las medidas que se van a tomar: "vamos a evaluar el lunes dar por decreto el aumento. Ahora en septiembre, este mes, se hace efectivo el 10 por ciento de aumento, de lo que era la paritaria que está en curso, así que vamos a dar por decreto el aumento el lunes. Vamos a descontar los días de paro, vamos a ir a la Justicia y vamos a pedir la conciliación obligatoria al Ministerio. Para aquellos trabajadores que quieran trabajar, vamos a dar todas las condiciones necesarias para que los servicios públicos en la ciudad de Chacabuco se cumplan", finalizó el jefe comunal.

Ante el conflicto, el municipio decidió contratar camiones recolectores de Junín .