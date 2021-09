En el marco de la pandemia por coronavirus, Chacabuco tendrá una plaza de la Memoria en homenaje a los fallecidos por Covid-19. A pedido del intendente, Víctor Aiola, se realizó una reunión institucional junto a las áreas municipales de Cultura, Medio Ambiente, Relaciones Institucionales, Vivienda y Urbanismo, Garden Club y Asociación por Amor al Arte en la Casa de la Cultura para avanzar con la iniciativa en un sector de la Quinta 919.

Prevén comenzar con las tareas e intervenciones a principios de octubre. En este sentido, el intendente Víctor Aiola dijo a Democracia que “estamos saliendo de la pandemia y nos pareció una forma de recordar y tener presente a los más de 190 fallecidos por coronavirus en nuestra ciudad” y añadió: “El parque va a tener unidades autóctonas y una fuente de agua, que representa la vida; un lugar para que los familiares puedan recordarlos y sea un lugar de paz, el concepto es ese, pienso que hay que tenerlos presentes; los argentinos y todos en el mundo vivimos momentos muy difíciles por la pandemia, y creo que tener un lugar de paz es algo que nos debíamos como sociedad”.

Lucas Tedesco, director de Vivienda y Urbanismo, explicó que la idea es realizar una plaza y forestarla para que sea un lugar de esparcimiento. "De pensar y de recordar, pero no la idea de que sea un lugar lúgubre, sino un lugar donde a uno le dé esperanzas para seguir, dónde sabemos que venimos de una época oscura, que hay luz y que después hay vida, queremos materializar ese criterio en ese espacio", expresó. Anteriormente, mantuvieron una reunión con la secretaría de Gobierno para luego coordinar el trabajo entre las diferentes áreas municipales e institucionales. “A través de Cultura nos relacionamos con Garden Club y Amor al Arte, cada uno tomó un rol, pero trabajando aunadamente, está en proceso, y en la inmediatez se va a empezar a ejecutar la obra”, dijo Tedesco.

“Menos es más”

Por otro lado, el director de Vivienda y Urbanismo se refirió al estilo que tendrá la plaza: “En cuanto a la forma de intervención creemos que menos es más, buscamos que tenga líneas mínimas, líneas rectas, con algunas curvas, se va a hacer una vereda perimetral, una vereda más grande, donde se puedan realizar distintas actividades, y después, en uno de los sectores, delimitados por los caminos, se va a emplazar un monolito, eso lo está trabajando Por Amor al Arte, es lo que falta definir, eso va a simbolizar el recuerdo de las personas que ya no están más entre nosotros a causa de esta pandemia, eso sería lo principal. Nos pareció algo súper sensible y, de inmediato, nos pusimos manos a la obra”.

“Buscamos un sentido positivo”

Por su parte, el director de Cultura, Gustavo Ventimiglia, dijo a este diario que “venimos trabajando con la Asociación por Amor al Arte, que va a hacer una obra artística; la gente del Garden Club Chacabuco que nos va a ayudar con la forestación, la gente de Obras Públicas, más Medio Ambiente, Dirección de Cultura, a pedido del intendente, el lugar va a estar en la Quinta 919, ubicada en calle Almirante Brown y continuación, que hay una nueva barriada, y en esa zona queremos hacer un memorial por los fallecidos en tiempo de pandemia, por Covid, y en ese espacio va a haber una arboleda y va a ser un lugar de memoria, para ver el sentido positivo de sobrellevar esta situación y despedir a un ser querido”.

Mural por el personal de Salud

Meses atrás, sobre calle Olavarría, se realizó el mural en reconocimiento al personal de la Salud, a cargo del artista local Luis Carboni. La obra tiene una medida de 4.5 metros por 3 metros de altura, realizada con pintura látex exterior, previo reacondicionamiento de la pared.

Al momento de realizar el mural, Luis Carboni había dicho a Democracia: “Desde la dirección de Cultura me propusieron el tema ‘Salud’ y me interesó mucho poder crear un mural que refleje, de alguna manera, la situación que estamos atravesando en esta pandemia. Personalmente, siento admiración por todos los que le ponen el pecho en este difícil momento, estando en la línea de fuego, cansados, pero dando todo lo mejor para poder atravesarlo de la mejor manera”, y agregó que “el desafío es mayor en el caso de este mural porque estoy trabajando con una temática actual, muy sensible, de nuestro presente. La pandemia sigue limitando nuestro comportamiento social e individual; por lo general, se hacen obras y murales con posterioridad a los sucesos, los otros que hice fueron en un contexto sumamente distinto al de hoy.”

Desde el inicio de la pandemia por coronavirus, en Chacabuco se contagiaron más de 8100 vecinos, de los cuales se recuperaron más de 7900 y 190 fallecieron. En este momento, cursan la enfermedad tres personas.