Una nueva empresa de reciclado se radica en el Parque Industrial de Chacabuco

Una nueva empresa de reciclado se radicó en el Parque Industrial de Chacabuco y, en este contexto, el secretario de Producción de la municipalidad, Julián Ramundo, junto al director de Medio Ambiente, Marcos Pinto, visitaron el lugar y fueron recibidos por su titular, Guillermo Dalton. Al respecto, Ramundo expresó que la radicación de Plásticos Responsables Chacabuco tiene mucho valor simbólico porque es la primera empresa que pertenece al segmento de la Industria Verde. "Hoy estamos viendo los frutos de generar empleo de calidad, a partir de la economía verde y la economía circular, siempre hacemos hincapié en esto desde la secretaría, teniendo en cuenta la sustentabilidad: no solo la producción, sino el hábitat”, dijo Ramundo y agregó que “en este caso, es una pequeña y joven empresa que se dedica a recuperar los silo bolsas de los campos, de las producciones, para incorporarlos en el tratamiento que tienen estos plásticos para ser reciclados”.

“En una primera etapa de radicación se hace el tratamiento inicial del silo bolsa, desde que se lo retira del establecimiento, y se lo acondiciona para luego llevarlo a una nueva etapa; en tiempos futuros, el plan de negocio de la empresa es seguir dándole más industrialización al material en Chacabuco, dentro del Parque Industrial”, dijo el funcionario encargado del área de Producción. Y agregó que “celebramos la iniciativa, con Dalton venimos trabajando desde hace mucho tiempo, nos ha asesorado en muchos temas ambientales, luego se dio esta oportunidad de que la empresa pueda alquilar un predio en el Parque Industrial y hoy estamos viendo los frutos, estamos contentos con este camino y con que la ciudad de Chacabuco lo conozca”.

Cómo funciona la empresa

En tanto, el director de Medio Ambiente, Marcos Pinto, destacó la importancia no solo por la radicación de una nueva empresa en el Parque Industrial, que hace a la productividad y a la generación de empleo, sino también por el cuidado del medio ambiente y lo que es el proceso de reciclado de silo bolsas. “Todos los materiales que implican la gestión de residuos son no solo con lo que tiene que ver con el campo, productos fitosanitarios, que hemos mencionado muchas veces, como el CAT y demás, sino que hay otros residuos que no son considerados especiales, sino comunes, pero también se generan en el campo y esto viene a ser la otra pata para fomentar la gestión de los residuos generados en el campo”, dijo Pinto y añadió que “de esta manera, esta empresa va a recolectar los silo bolsas, los productores se pueden contactar, los pasan a retirar por el lugar indicado, no tienen necesidad de traerlos, solo avisar para que pasen, la empresa les paga por kilo de silo bolsa usado y luego lo limpian, trituran, para generar bolsas de consorcio y otros productos”.

"La importancia radica en la gestión integral de los residuos del campo, de tratar un residuo que comúnmente no era tratado porque siempre se atacaba el envase. Ahora estamos también trabajando con este residuo. De esta manera, limpiamos los dos productos o residuos que se generan en el campo y contribuimos al medio ambiente en el sentido de que va a ser reciclado, recuerden la importancia de que no tienen que traerlo, lo retira la empresa del establecimiento", subrayó Pinto.

“Es importantísimo estar en el Parque Industrial”

“Soy el responsable técnico de esta empresa, se recicla polietileno en alta y baja densidad, es decir, envases de agroquímicos y silo bolsas; acá tenemos solo silo bolsa. En una primera etapa estamos aprendiendo a encontrar cuáles son los clientes importantes de la zona, el silo bolsa está todo desparramado por los campos, hay que traerlo a acá, hay que darle lo que se llama preparación para el viaje, son grandes volúmenes de plástico y pesan muy poco, hay que limpiarlos, doblarlos y darles forma para que podamos llevar la mayor cantidad de kilos por viaje”, dijo Guillermo Dalton. Por otro lado, agregó que “la segunda etapa va a ser la de industrializar el plástico acá, es decir, en vez de llevarlo como láminas, llevarlo como pequeños granitos, eso la industria después lo utiliza. Uno quiere hacerlo para mañana, pero esto lleva su tiempo, primero hay que demostrar que se pueden hacer veinte toneladas al mes acá y ahí si se justifica traer la máquinas para hacerlo”.

Por otro lado, Dalton señaló que “para nosotros era importantísimo estar en el Parque Industrial, significa radicar la empresa, es hacer las cosas para que todos se den cuenta de que no es un negocio de paso. Nos dedicamos solamente a plástico, a polietileno, estamos radicados en Chacabuco, queremos darle valor agregado a este plástico, por ahora lo estamos limpiando y doblando; el día de mañana va a ser una polietización, y si Dios quiere, después de trabajar mucho, vamos a fabricar acá bolsas de consorcio con este plástico”.

En cuanto a la generación de empleo, Dalton apuntó que “esta es una industria que demanda mucha mano de obra directa e indirecta, la directa es la que estamos empezando a contratar e indirecta son los señores que nos hacen el flete, el gasoil, los repuestos, para mandar dos camiones, al menos, por semana. Toda esa gente está involucrada en este proceso”