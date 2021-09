"Hay personal de salud que no se quiere vacunar"

En el marco de la conferencia de prensa que se encabezaron las autoridades de Salud de Chacabuco, la directora del área, Romina Sclavi, contó que hay personal de salud que aún no se quiere vacunar contra el COVID19. "Es por decisión propia, son muy pocos, con esos agentes no se tomaron medidas especiales, los cuidados son para todos por igual, uno les habla y trata de convencerlos pero no se los puede obligar", dijo Sclavi.

Leer más: Coronavirus: detectaron dos contagios de la variante Delta en Chacabuco

Por otro lado, la directora de Salud dijo que hubo pocos contagios de menores de edad y que ocurrieron en el entorno familiar, no en la escuela.