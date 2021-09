Mercado Concentrador de Chacabuco, cada vez más cerca de la apertura

En los próximos días comenzará a funcionar el Mercado Concentrador Chacabuco, un proyecto ambicioso del productor y comerciante Carlos Cicerchia que apunta a generar un cinturón verde en la zona para que los productores cuenten con el espacio para comercializar las frutas y verduras que cultivan. El lugar está ubicado en el acceso a Chacabuco y anticiparon que habrá puestos con las marcas líderes, precios iguales -incluso más bajos- que los del Mercado Central, y la venta solo será mayorista. En diálogo con Democracia, Cicerchia ofreció detalles del lugar que este lunes abrirá sus puertas, se inaugurará el 18 y el 20 será la apertura al público.

- ¿Cómo surgió el proyecto del Mercado Concentrador Chacabuco?

- Yo creé este proyecto en el 2000, pero recién el año pasado se dio la posibilidad de sacarlo del cajón, sacarle un poco la tierra y arrancar nuevamente. Es un sueño que quería cumplir y está por ponerse en marcha, estamos con la adrenalina de que no falte nada. Yo soy verdulero desde hace 28 años, siempre me dediqué a buscar la mercadería en producción, eso me hizo anhelar este proyecto que hoy es realidad.

- ¿Cuáles son las características generales del mercado?

- El mercado consiste en 60 puestos de productores, algunos regionales y otros de marcas líderes, eso hace que nos posicionemos en un lugar estratégico para recibir a 60 ciudades de alrededor de Chacabuco y que podamos estar a la par de los precios del Mercado Central, eso es a lo que uno apunta. Viene gente de Salta, de Neuquén, de La Plata, Mar del Plata, y todo lo que es regional. Hay dos productores de Entre Ríos, vienen también de Salto, de Junín, de Chacabuco, paperos de Tandil. Gracias a Dios, estos 60 puestos están casi cubiertos, estamos al 99.9%.

- ¿Cómo va a ser la dinámica de trabajo?

- Se va a trabajar de lunes a viernes, de 6 a 14, va a estar dedicado a la venta al por mayor: para despensero, verdulero, comerciantes de autoservicios, supermercados. Se busca acortar lo que es el flete, que es fundamental hoy no tener mucho gasto de eso, y evitar viajar a Buenos Aires, la mayoría hoy viajamos a Buenos Aires, Escobar o Rosario a buscar mercadería. Acá nos vamos a posicionar con precios del Mercado Central, entonces se ahorran de viajar. La verdura es algo diario y depende de la demanda, el precio es oscilante: si falta mercadería sube el precio y así es en todos los mercados. Vamos a tratar de tener tres listas diarias de precios por semana, como para tener un precio para que la zona sepa que, de base, es eso; después cada verdulero peleará el precio en su puesto, funciona así.

- ¿Sólo se van a vender frutas y verduras?

- En principio sí, pero la idea es ampliar los rubros. El predio es de 5 hectáreas, está ubicado en la entrada de Chacabuco, hoy solamente usamos un pedacito, 2800 metros cuadrados. Tenemos mucho para crecer, hay mucha gente que no se dedica a las frutas y verduras y quiere entrar con otros productos como fiambres y quesos, en esta primera etapa no se puede hacer. La idea es ir ampliando, siempre digo que esto es como un bebé: estamos esperando a que nazca, que empiece a caminar, y de ahí planificar dos lugares más que van a ocupar gran parte del terreno, son de 60 metros por 50, ahí vamos a tener más capacidad y la estructura. En esta primera etapa, el mercado es de chico a mediano, en comparación con otros del país. Queremos hacer un mercado diferente, limpio, se apunta mucho a la limpieza, vamos a trabajar mucho en ese tema, los puestos tienen medidas estándar, están pintados con diferentes colores, demarcados.

- ¿Qué lo va a diferenciar de otros mercados?

- El Mercado Concentrador Chacabuco queremos que sea diferente: los mercados chicos tienen tendencia de ir a buscar mercadería a los grandes y revenderla, nuestra tendencia es la producción, con precios de mercado o más barato. Viene la marca Sabrostar directamente, el que compra de Chacabuco, Junín, Rojas, 9 de Julio, o cualquier ciudad limítrofe, va a tener el mismo precio, o más barato, que en el Mercado Central, porque las bananas vienen directamente. Las manzanas líderes van a estar, los tomates líderes también. Estamos muy contentos por eso.

- ¿En qué consiste el concepto de cinturón verde?

- El proyecto de este mercado es el mismo que el que pensé hace 21 años. Uno no busca solo establecer un mercado, sino establecer un cinturón verde alrededor de Chacabuco, como lo tiene Santa Fe, La Plata, Mar del Plata, Mendoza, todos los lugares donde hay mercados, hay cinturones verdes. Y buscar que ese cinturón verde beneficie a toda la zona. Hace veinte años lo quise hacer, tenía fuerza, pero los bolsillos flacos. Hoy sigo siendo un simple verdulero, pero gracias a amigos y gente que confió en este proyecto, lo he podido hacer. Es un proyecto privado de mucha inversión, lo que buscamos es hacer el cinturón verde donde se pueda producir y se sepa que eso que se produce se puede vender en el Mercado Concentrador de Chacabuco. Si logramos eso vamos a lograr que un productor de Junín, o de la ciudad que sea, pueda llevar su mercadería, la venda y que no quede en Chacabuco la plata, sino que vuelva a su ciudad. Así estamos haciendo que la zona, alrededor de Chacabuco, también crezca. Ese productor va a gastar menos en combustible, insecticidas, remedios, tractores, todo lo que sea materia prima y eso le va a permitir que la zona empiece a trabajar en distintos cultivos, que podamos diferentes a los habituales que son soja, maíz, y de esa manera poder salir a hacer otros rubros, cerca de la ciudad. El cinturón verde va a beneficiar a todas las ciudades de la zona.

Hay producciones de arándanos en Bragado, wiki en salto, muchas producciones que no saben qué hacer. Siempre se ha sembrado mucha calabaza y no saben dónde venderla, entonces de esta manera se puede producir sabiendo que tiene salida para venderlo. Queremos originar puestos de trabajo genuino, eso es lo principal.

- ¿Solo será venta mayorista?

- Va a ser siempre para mayoristas, buscamos no impactar en el despensero o comerciante de autoservicio, al contrario, mi idea es proteger a esa gente, al que va a comprar la mercadería. Lo bueno es que van a conseguir buenos precios y no va a haber pasamanos de mercadería, eso va a ser fundamental. En el Mercado Central, cuando comprás mercadería lo hacés a un comprador que compra a productores de la zona de Salta, por ejemplo, entonces ahí pasa por el productor, comprador y Mercado. Del mercado pasa a la reventa, el verdulero y después la gente de barrio que va a comprar. De esta manera viene de producción al mercado y del mercado directamente al comercio de barrio. Son tres pasamanos y va a haber muy buen precio, tenemos mucha expectativa.