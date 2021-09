Se pone en marcha el Centro Integral para la Niñez en Chacabuco

Esta mañana, en la Dirección del Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen, se presentó el Centro Integral para la Niñez que se gestiona desde el 2019 y que está destinado a pacientes de entre 0 a 12 años. El lugar está conformado por un equipo interdisciplinario, coordinado por la licenciada en Fonoaudiología, Micaela Rojas e integrado por terapistas ocupacionales, psicólogos, psicopedagogos, asistentes sociales, kinesiólogos y administrativos.

El secretario de Salud, Ignacio Gastaldi a-compañado por la directora de Salud, Romina Sclavi; y el director del hospital, Alberto Quereda- explicó que la atención hospitalaria estará basada en el principio de equidad dirigida a pacientes que no tengan obra social. “Buscamos darle más atención al que más necesita, sin dejar de acompañar y aconsejar a aquellos pacientes que tienen obra social”. La población objetivo son aquellos niños y niñas con problemas en el desafío del desarrollo. “Esto incluye un montón de patologías, muchos de ellos van a llegar sin diagnosticar, aunque la premisa fundamental es que tengan la derivación de su pediatra”, señaló Gastaldi.

El Centro Integral para la Niñez asistirá problemas de salud como discapacidades intelectuales, trastornos en la comunicación, trastorno del espectro autista (TEA), trastornos por déficit de atención con hiperactividad, trastornos motores y en el aprendizaje. “Con un trabajo enfocado y realizado por un equipo interdisciplinario y con el acompañamiento de una parte importantísima que es la familia, que tiene que ser partícipe del tratamiento y de la recuperación de estos pacientes, se llegan a finales muy felices”, expresó el secretario de Salud. A su vez, Gastaldi comentó que la visibilización de lo complejo de estas problemáticas de salud, su diagnóstico y tratamiento, fue el indicador para poner en función el Centro Integral. “Hay muchas familias que no tienen los recursos, no tienen los medios, no tienen la información y se ven muchas veces estigmatizados por el diagnóstico”, dijo.

Por su parte, Micaela Rojas comentó que este espacio surge para dar respuesta a un sector de la población que no puede acceder a las prestaciones de manera privada. La metodología de trabajo consiste en la admisión del paciente, evaluación y organización del dispositivo terapéutico. La atención será los lunes, miércoles y viernes, de 13 a 17 en el sector de Rehabilitación Hospital Municipal.

Durante la presentación estuvo Soraya Zabaglio, en representación de la organización Familias Especiales, y destacó la puesta en funcionamiento de este centro y su acceso. “Es primordial la atención temprana, el diagnóstico. El diagnóstico no es una etiqueta, va a ser el puente para acceder a mejores tratamientos”, manifestó y agregó “ahora Chacabuco va a tener esto que los va a poder ayudar, contener y acompañar”.