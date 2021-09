Precandidatos de Chacabuco junto a Manes en Junín

Los precandidatos de Juntos Chacabuco participaron de la visita de Facundo Manes en Junín. El neurólogo es precandidato a diputado nacional por el espacio "Dar El Paso" dentro de la alianza Juntos en provincia de Buenos Aires. En su discurso, Manes expresó: "estamos ante la mayor crisis de la historia argentina. A un país pobre, que no está en vías de desarrollo, lo agarró una pandemia; que es una crisis de salud, la más importante de la historia. Ideológica y también una crisis ética. Y muchos nos sentimos abandonados, no representados, no creemos en nada".





"Nuestro desafío es histórico. Tenemos que cambiar esa involución propia de la argentina hacia el sendero de la prosperidad", añadió Manes, "no podemos enfrentar a un mundo y a un país nuevo, con los mismos de siempre, hay un día que somos todos iguales y es el día del voto. El voto es el lenguaje universal de la rebeldía. La rebeldía es ir a votar y votar por nosotros. Somos los únicos diferentes", concluyó. Por su parte, el intendente municipal, Víctor Aiola indicó: "acompañar a Facundo en este camino que lo que intenta es transformar este camino difícil que venimos viviendo los argentinos en un camino de esperanza". Además, agregó "es ahora donde nosotros tenemos que decirles a los vecinos que nos acompañen, para transformar esta realidad que nos duele a todos", concluyó.





En cuanto que Alejo Pérez indicó que fue "un encuentro que recarga energía, que da más fuerza para seguir con esto que es creo lo que la mayoría queremos, dar el paso a hacer una revolución de abajo hacia arriba como dice Facundo, contagiar a cada vez más personas a esto y no renunciar a un país mejor".