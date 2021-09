Compactaron 400 escapes antirreglamentarios en Chacabuco

Esta mañana se procedió a la compactación de 400 caños de escape antirreglamentarios, por un valor de más de dos millones y medio de pesos. El hecho se llevó adelante por disposición e intervención del Juez de Faltas, Ernesto Felice. En el lugar estuvo presente el intendente municipal, Víctor Aiola, junto al secretario de Gobierno, Alejo Pérez; el secretario de Seguridad, Marcelo Loyola; el director de Tránsito, Claudio Villafañe, y el Juez de Faltas, Ernesto Felice.

Desde el lugar, el jefe comunal señaló que “vamos a seguir con esto, es una lucha que no vamos a abandonar. La tranquilidad debe ser respetada”. Por su parte, el Juez de Faltas, Ernesto Felice, se refirió al procedimiento legal al momento de retenerse los motovehículos con estos caños de escape: "se informa en el acta de infracción el motivo y la sentencia, además de fijar una fuerte multa, ordena el decomiso del escape. Se van reteniendo en el lugar, porque la moto se restituye con la colocación de un escape homologado y cuando se acumula una cantidad suficiente, se procede a la compactación”.

En tanto, el secretario de Seguridad, Marcelo Loyola, manifestó que es fundamental saber que estos caños de escape antirreglamentarios, que hoy son destruidos, no van a volver al circuito comercial y no van a volver a molestar a los vecinos de Chacabuco. A su vez, Alejo Pérez, secretario de Gobierno, expresó que la compactación tiene que ver con un procedimiento legal que corresponde, pero además con un hecho simbólico. “Entendemos que tenemos que concientizar a cada uno de los usuarios de las motos. Que para vivir en comunidad y vivir mejor, y que el derecho de cada uno no pise el derecho de un vecino, tenemos que ser responsables, tenemos que ser conscientes, tenemos que ser solidarios”, subrayó.