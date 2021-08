Presentaron el proyecto de refacción y adecuación de los quirófanos del Hospital Municipal

Autoridades de Chacabuco presentaron el proyecto de obra que tiene como finalidad la refacción y adecuación del sector de quirófanos del Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen. Se trata de un trabajo entre las Secretarías de Salud y Obras y Servicios Públicos junto a la Fundación del Hospital. En la conferencia de prensa, que se llevó a cabo en la galería del Teatro Italiano, estuvieron presentes el secretario de Gobierno, Alejo Pérez; el secretario de Salud, Ignacio Gastaldi; el secretario de Obras y Servicios Públicos, Fabio Di Palma, y el director de Viviendas y Urbanismo, Lucas Tedesco.

“La Fundación es un ejemplo de cómo se trabaja por fuera de las cuestiones partidarias políticas, y es un ejemplo de cómo deben trabajar las instituciones con el Estado”, dijo a su comienzo el secretario de Gobierno, Alejo Pérez. Desde 1985 no se hacía una obra de esta magnitud en este sector, “más allá de cuestiones de mantenimiento”, continuó Pérez al señalar que con la pandemia se tomó todavía más dimensión de la importancia de la salud pública. “En la gestión del intendente Aiola, se priorizó en su momento en la construcción de la nueva guardia, y de la tercera ala, aún sin saber que íbamos a tener la lamentable situación de tener que atravesar una pandemia”, manifestó y agregó que deja en evidencia no solo la importancia de la gestión en salud pública, sino de la planificación. A su vez, el Secretario de Gobierno agradeció al personal de Salud de Chacabuco por el esfuerzo en estos tiempos. “Creemos que como política pública el hospital, en particular, ha sido una muestra de cómo debe llegar el Estado en igualdad de condiciones a cada uno de los vecinos Chacabuco”, expresó.

Por su parte, el secretario de Salud, Ignacio Gastaldi, comentó que las obras del ala uno y dos, y del sector de quirófanos fueron inauguradas en octubre de 1985. Durante el transcurso de los años fueron realizadas tareas de mantenimiento y se adquirió equipamiento. “Este proyecto tiene el objetivo de mejorar las instalaciones, adecuarlas y adaptarlas a la realidad que estamos viviendo”, indicó. Asimismo, Gastaldi informó que el quirófano, en forma sectorizada, continuará trabajando. Las actividades no serán suspendidas y se realizarán en condiciones de bioseguridad.

En tanto que Fabio Di Palma, secretario de Obras y Servicios Públicos, comunicó que se prevé para noviembre iniciar la obra de refacción y adecuación de los quirófanos del hospital municipal. Se trata de una inversión de 11 millones y medio de pesos, plazo de obra de entre tres a cinco meses. Según explicó Di Palma, además de la refacción, readecuación de vestuarios, pintura y recambio de instalaciones de agua, se colocará la protección radiofísica sanitaria para dar cumplimiento a la normativa provincial vigente. “La posibilidad de contar con el trabajo de la Fundación es sumamente importante. Ahí podemos ver que los esfuerzos se mancomunan y podemos obtener logros que terminan siendo en beneficio para todos vecinos de Chacabuco”, concluyó.