Una familia perdió todo tras volarse el techo de su casa

Este domingo se registraron en Chacabuco importantes lluvias y ráfagas de viento que superaron los 60 KM/H y generaron graves inconvenientes: voladuras de techos, caídas de árboles, incluso el vuelco de una camioneta en el tramo de la autopista Chacabuco - Junín.

"Estoy destruido"

Una pareja de Chacabuco que estaba a punto de mudarse a una casa propia, que construyeron en un terreno ubicado en la quinta 784, se vio devastada por el temporal. La tormenta violenta de lluvia y viento que tuvo lugar este domingo generó destrozos en el lugar: las ráfagas se llevaron el techo y las chapas fueron encontradas a 50 metros de la vivienda.

El propietario de la casa, Carlos Labella, de 58 años, expresó al medio local Cuatro Palabras que "la chapa fue arrancada completa y en una sola pieza, me quedé sin nada, hablé en estos días con el dueño de la casa que alquilo porque me iba a fin de mes, no puedo pagarle más el alquiler, por eso apuré los detalles en la construcción para irme. Estoy destruido”.

Vuelco en la autopista y caída de un árbol

Por otro lado, a las 17 se produjo un vuelco sobre el kilómetro 220 de la Autopista RN N°7, en cercanías de la bajada a la Laguna de Rocha. Según informó Cuatro Palabras, el conductor de una Toyota Hilux que provenía de Capital Federal con destino a Junín perdió el control del vehículo y volcó. El conductor sufrió un trauma torácico cerrado y fractura de húmero, su esposa resultó ilesa y la hija raspones en su rostro.

La caída de un árbol provocó el corte del tránsito en una de las manos de la avenida Perón, en la intersección con Bernardo de Irigoyen. Personal de Bomberos Voluntarios dirigidos por el Jefe de Defensa Civil, Lucas Centurión, trabajaron en el lugar. Minutos más tarde, personal de ese servicio también debió concurrir al accidente en la ruta. Por otro lado, cayó el toldo de una verdulería ubicada en calle Zapiola, entre calles Buenos Aires y Primera Junta.

Foto: Cuatro palabras