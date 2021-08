Mercado Concentrador Chacabuco, iniciativa sin precedentes en la zona

La puesta en marcha del Mercado Concentrador Chacabuco está cada vez más cerca y, esta semana, autoridades del Gobierno local recorrieron las instalaciones para evaluar la aplicación de protocolos de seguridad e higiene. Este emprendimiento comercial tiene un radio de impacto de 130 kilómetros a la redonda de Chacabuco, involucra a setenta ciudades y a un millón de consumidores potenciales, según consta en el proyecto inicial. El lugar cuenta con 60 puestos de frutas y verduras para dar inicio y con una proyección de hasta 150, en el corto mediano plazo. En este momento, se están terminando detalles menores de instalaciones y logística para el desarrollo de los puestos. Además, se trabaja en el diseño del plan de marketing para dar difusión en las principales localidades.

Si bien la fecha de apertura todavía no está cerrada y los trabajos que quedan pendientes son pocos, se espera que las puertas se abran hacia la primavera. “Ese sería nuestro primer objetivo, puede haber demora menor de implementación por detalles. Es un proyecto complejo”, dijo Julián Ramundo a Democracia e informó que el líder de la iniciativa es Carlos Cicerchia, trabajador local del sector de frutas y verduras, que será el coordinador del emprendimiento.

Medidas de seguridad e higiene

En lo que respecta a Salud, además de la implementación del protocolo actual para prevención de Covid-19, se evaluaron las medidas de Seguridad e Higiene. Romina Sclavi, directora de Salud, estuvo en el lugar y señaló que se tuvo en cuenta la disponibilidad de canillas, lugares de higienización de manos, entradas y salidas de clientes, capacidad de gente permitida según metros cuadrados, visibilidad de cartelería y distanciamiento. La directora de Salud estuvo acompañada por Julián Ramundo, secretario de Producción, quien informó que, en esta nueva etapa para la puesta en marcha del mercado, se enfocaron en el protocolo teniendo en cuenta que habrá distintos perfiles de usuarios: proveedores, puesteros y consumidores; se buscará un protocolo acorde para cada uno de los perfiles. “Estamos contentos, cada vez que lo visitamos vemos desarrollo, nueva infraestructura”, dijo Ramundo.

Inspección general de habilitación

Esta semana se realizó también la inspección general de la habilitación comercial del Mercado Concentrador Chacabuco. Asimismo, se está a la espera de un nuevo préstamo para finalizar con los detalles e iniciar con la comercialización zonal. El secretario de Producción, Julián Ramundo, señaló que este es un proyecto que hace “jugar a Chacabuco en las grandes ligas, que le brinda un posicionamiento a nivel nacional y que tiene un impacto comunitario fuerte. No solamente estamos hablando de un emprendimiento comercial, sino que estamos hablando de un impacto social, impacto cultural, y una herramienta que nos va a permitir integrar toda la producción agrícola del partido y encontrar nuevos horizontes”.

En tanto que el director de Habilitaciones de la municipalidad de Chacabuco, Juan Ozán, se refirió al proceso de habilitación, los requisitos y el avance de expedientes: “hicimos una avanzada en equipo, nos presentamos todas las oficinas para evaluar el lugar, la situación y cómo funcionaría este mercado, que es de gran dimensión para nuestra ciudad, en esta primera etapa hacemos un planteo de situación de cada área y, en función de eso, a medida que se vaya cumpliendo con los requisitos planteados podemos ir avanzando y que se avance con el expediente, le queremos dar la prosecución necesaria y justa para que no se demore y podamos tener abierto este mercado en nuestra ciudad”. Por otro lado, Ozán dijo que “articulan las oficinas de Obras particulares, Catastro, Defensa civil, Medio Ambiente, Bromatología, Tránsito, Producción, son muchas áreas involucradas junto con el asesor letrado entre todos hacemos el área de habilitaciones”.

Por su parte, Fernando Scanavino, asesor letrado del municipio, señaló que “esta es una iniciativa del sector privado, una gran iniciativa no solo para Chacabuco, sino para la zona. En ese sentido es que, justamente, nos obliga como Estado a acompañar, pero no por eso dejar de tomar todas las medidas que se tienen que tomar, por eso se hicieron presentes todas las áreas y va a salir un informe preliminar en los próximos días, lo que está bien continuará y lo que no, se tendrá que mejorar. Desde el punto de vista legal es un tema inédito porque es el primer mercado que tenemos en la ciudad y en la zona, lo más cercano que tenemos es Rosario, Buenos Aires, Escobar, La Plata, y después Bahía Blanca, es importante remarcar los puntos que deben ser inspeccionados para agilizar los tiempos y brindar mayor seguridad jurídica”.