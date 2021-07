Lihuén, la participante de La Voz Argentina nacida en Chacabuco

Lihuén Rayén nació en Chacabuco pero, actualmente, vive en Luján de Cuyo, provincia de Mendoza; tiene 27 años, una hija, y compone sus propias canciones. Además, es cantautora callejera: "esto me da libertad de horarios y a nivel emocional, es lindo porque la gente está en la suya y una sigue cantando", contó en la presentación y agregó: "vamos con todo".

Tras su presentación con el tema "Turn me on", Lali Espósito le dijo "sos muy personal, muy bonita, tenés mucha onda en tu voz, me hizo dudar por momentos, hubo partes no muy certeras, te tiro la mejor".

