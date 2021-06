"Tenemos que pagarle el sueldo a 32 profesores y 4 empleados"

Los clubes se encuentran entre los sectores más afectados por la pandemia y, en fase 2, las instituciones deportivas de Chacabuco no tienen permitida la actividad, bajo ninguna modalidad.

Santiago Zanier, presidente de la Comisión Directiva del Club Social, dijo al portal Chacabuco en red que: “el club esta hoy cerrado, no podemos abrir y se nos hace muy difícil en lo económico seguir con esta situación. Tenemos 4 empleados y 32 profesores en distintas actividades, y hay que pagarles el sueldo. Tuvimos que hacer un acuerdo para que ganen un 70% menos. Tenemos que agradecer que hayan hecho ese esfuerzo, pero ya es insostenible. Estuvimos alrededor de dos meses con actividades y no hubo ningún caso. Todos respetaron los protocolos”.



Por otro lado, Zanie destacó que “la mayoría de los socios nos acompañaron, pero es difícil con esta situación. El club ofrece un servicio y si uno no consume el servicio, no paga. Nos hemos presentado con integrantes del Ejecutivo. Siempre se pensó en hacer algo o brindar alguna ayuda, pero quedó en la nada. Estamos abiertos a cualquier propuesta que nos permita abrir“.