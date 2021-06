El Concejo Deliberante aprobó el Pasaporte Covid en Chacabuco

Se realizó una sesión especial del Honorable Concejo Deliberante de Chacabuco donde se trataron dos temas puntuales, según explicó el presidente del bloque Juntos por el Cambio, Ignacio Orsini: el proyecto del departamento Ejecutivo sobre un Pasaporte Covid y el despacho de un leasing para la compra de maquinarias por 46 millones de pesos. El proyecto del Pasaporte Covid fue aprobado por el bloque de Juntos por el Cambio sin el acompañamiento de los concejales de la oposición. "Se trata de una medida paliativa para todas aquellas actividades que actualmente están cerradas, concretamente los gastronómicos y gimnasios", explicó Orsini sobre la ordenanza presentada por el Ejecutivo. “Lo que propone este proyecto del intendente de Chacabuco, Víctor Aiola, es una especie de pasaporte, que viene a ser un derecho que permite a todas aquellas personas que fueron vacunadas con dos dosis, o que en los últimos meses tuvieron la enfermedad, poder acceder a los locales gastronómicos y a las actividades de los gimnasios", dijo Orsini.

El proyecto

El intendente Víctor Aiola, al redactar el proyecto escribió: “Como es de público conocimiento, la pandemia no solo nos golpea en lo sanitario, sino también en lo económico y social. La realidad demuestra que el sistema de fases que provincia baja a los municipios ha llegado a su culminación, debido a que actualmente le cuesta mucho a la población adherir a esas normativas por diferentes cuestiones y es imposible hacer cumplir estas en su totalidad. Por lo tanto, sabemos que, si continuamos haciendo lo mismo, vamos a obtener los mismos resultados. Debemos buscar nuevas alternativas que permitan trabajar a los diferentes sectores de manera segura, porque sabemos que las restricciones no pueden ser la única medida”.

Sobre la propuesta, el Intendente detalló que “formulamos una propuesta con el objetivo de acompañar y cuidar a estos sectores de la economía. Teniendo en cuenta que, en una población como la ciudad de Chacabuco, de aproximadamente 55 mil habitantes, tenemos vacunados con dos dosis a 4802 personas, con una dosis alrededor de 14.464 y que han tenido Covid 3750 en los últimos 3 meses, pensamos en que se podría dar una oportunidad a esos rubros que se vieron tan afectados. Una alternativa viable sería permitir la concurrencia de clientes, bajo estricto protocolo, a los lugares que brindan servicio de gastronomía y a los gimnasios, con la condición de que quienes concurran tengan aplicadas dos dosis de vacunas o hayan tenido Covid-19 en los últimos 3 meses. Está demostrado científicamente que en ambos grupos la posibilidad de reinfección, de contraer enfermedad grave y la mortalidad son extremadamente bajas”. Y agrega: “Cuando un rubro baja las persianas es muy difícil que pueda volver a abrirlas. Por eso, solicitamos llevar adelante esta modalidad en el partido de Chacabuco, que actualmente se encuentra en Fase 2, pero con un mejoramiento en el sistema de Salud debido a la disminución de la ocupación de camas y de casos activos de Covid-19, ya que se ha logrado una meseta de un nivel medio”.

Críticas de la oposición

El presidente del Bloque de Concejales del Frente de Todos, Javier Estévez, dijo que “esta ordenanza no tiene ningún tipo de validez. No puede tenerlo sobre una ley nacional o provincial. Ya desde el principio, no tiene peso o resguardo legal. Hemos escuchado a los gastronómicos y más allá de que el proyecto sea inviable por lo que establece la Provincia. Viendo la ordenanza en sí, hay muchas cosas que no quedan claras, por ejemplo el tema de la fiscalización. No estamos de acuerdo con la medida del “Pasaporte Covid”, tiene muchas improvisaciones. Tenemos que trabajar para que los casos en Chacabuco bajen y así poder llegar a la Fase 3. No podemos trabajar en la ilegalidad. Nos hubiera gustado tener hoy un informe de Salud aprobado, pero no lo tenemos”.

Por su parte, el concejal del Frente de Todos, Martín Carnaghi, dijo que “es una situación de extorsión lamentable por parte del Intendente, un proyecto delirante. Nuestro espíritu siempre fue acompañar a los comercios en Fase 2 y también en Fase 3, por eso presentamos tiempo atrás un proyecto de financiamiento; este proyecto es malo y no sirve. No tiene validez jurídica. No podemos sancionar algo que va en contra de una ley nacional y provincial. Creo que el intendente Aiola está eligiendo la campaña política antes que la vida. Necesitamos control, sanción, concientización y financiamiento para los sectores afectados”.

Cómo se implementa

En cuanto a las dudas de los vecinos respecto de cómo se implementa esta nueva propuesta, se explicó que no hay que tramitar el documento sino que, al llegar al lugar, hay que presentar el certificado de las dos dosis de vacunación o la acreditación de haber sido positivo de coronavirus en los últimos tres meses. De esa manera, ya están habilitados para acceder a los salones gastronómicos o a los gimnasios.