Más del 91% de mayores de 61 años registrados están vacunados

La diputada provincial de Chacabuco, Micaela Olivetto, compartió datos de Región Sanitaria III en sus redes sociales e indicó que más del 91% de los chacabuquenses mayores de 60 años registrados ya están vacunados. También informó que más de 17.700 personas del distrito ya recibieron al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19 .

"La semana que viene la Posta estará realizando un operativo en las localidades para vacunar a mayores de 60 que no hayan recibido la primera dosis, así como a vecinos y vecinas que hayan tenido un turno para recibir su primera vacuna y no hayan podido ir, o no se hayan enterado. Nos pone muy felices seguir articulando con instituciones de la sociedad civil para cumplir esta tarea en todo el territorio", escribió Olivetto.

Por otro lado, la diputada confirmó que se recibieron 1500 nuevas dosis. "Esto se debe al enorme esfuerzo de toda la comunidad, que de manera solidaria ha colaborado en la inscripción en la página www.vacunatepba.gba.gob.ar/ contando ya con casi 31.000 vecinos anotados Esto es una enorme cantidad, teniendo en cuenta que es un programa voluntario y sólo pueden registrarse los mayores de 18 años".

"Sabemos que hace mucho venimos poniendo 'en pausa' la vida como la conocíamos antes de la pandemia, pero también entendemos que la prioridad es cuidar la salud de todos, el sistema sanitario y a sus trabajadores, frente a la cantidad de casos que no descienden en nuestra ciudad como se esperaba. Cada chacabuquense debe poder encontrar respuestas en el sistema de salud si lo necesita. Por eso, es necesario cuidarnos más que nunca: para poder volver a avanzar de fase; para que todos los que hoy ven restringida su labor puedan volver a trabajar; para que lxs niñxs puedan volver a tener clases presenciales de manera segura; y para seguir avanzando fuertemente en la campaña de vacunación" indicó Olivetto y añadió: "recordá que si sos mayor de 60, directamente podes acercarte a la Posta y presentar tu DNI para vacunarte".