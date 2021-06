Cultura realizará un mural en homenaje al personal de salud en la ciudad de Chacabuco

Desde la Dirección de Cultura de la municipalidad de Chacabuco se llevan adelante propuestas artísticas, con murales en el paisaje urbano como protagonistas, con el fin de movilizar a los vecinos a través de la pintura y generar conciencia con los mensajes. Artistas locales llevan adelante el trabajo y ya comenzaron a restaurar la pared donde se podrá contemplar el homenaje al personal de salud que da batalla a diario contra el Covid-19.

“Queremos que la pintura ayude a sanar”

El director de Cultura de la municipalidad de Chacabuco, Gustavo Ventimiglia, dijo a Democracia que “vamos a hacer un mural de la Madre Teresa de Calcuta en el hospital municipal, precisamente en una pared que está entre el Ala 3 y el resonador, el boceto original es de Alejandra Giordano, pero lo vamos a hacer con todos los artistas de "Asociación por Amor al Arte” y agregó: “queremos que la pintura ayude a sanar, tiene que ver con dar un mensaje esperanzador a quienes van a la guardia o a hacer consultas, la imagen de la Madre Teresa da tranquilidad y es reconfortante verla”.

“Otro de los murales lo va a hacer Luis Carboni en una pared de la estación de colectivos, la que está detrás, que da al Punto Digital, ahí se va a hacer un homenaje al personal de salud, queremos reconocer el trabajo y esfuerzo que hacen día a día, Carboni va a hacer un trabajo muy lindo, la idea es que cuando la gente llega a Chacabuco y se baja del micro vea el mural en la pared”, dijo Ventimiglia a este diario y agregó que “más allá de lo que exprese cada artista con su obra, desde Cultura queremos que se deje un mensaje, queremos que la gente se sienta movilizada, que pueda apreciar el trabajo artístico de un hijo de Chacabuco, son todos de acá, ponen creatividad y eso nos interesa. Nosotros contratamos a los artistas para que cada uno tenga su espacio y su oportunidad, no se les pide que lo hagan ‘de onda’, se los convoca por el trabajo que hacen”.

Un desafío especial

El mural en homenaje al personal de salud tiene 4.5 por 3 metros de altura y, en este momento, Luis Carboni trabaja en la restauración de la pared. Estima que en los próximos diez días ya va a estar terminado, siempre y cuando las condiciones climáticas lo permitan. La técnica es pintura, con látex exterior, previo reacondicionamiento de la pared. El diseño se traspasa mediante la técnica de cuadrícula, que consiste en llevar el boceto a una escala mayor. “Desde la Dirección de Cultura me propusieron el tema ‘Salud’ y me interesó mucho poder crear un mural que reflajara, de alguna manera, la situación que estamos atravesando en esta pandemia; personalmente siento admiración por todos los que le ponen el pecho en este difícil momento, estando en la línea de fuego, cansados, pero dando todo lo mejor para poder atravesarlo de la mejor manera”, dijo Carboni a Democracia y agregó que “el desafío es mayor en el caso de este mural porque estoy trabajando con una temática actual, muy sensible, de nuestro presente, la pandemia sigue limitando nuestro comportamiento social e individual; por lo general se hacen obras y murales posterior a los sucesos, los otros que hice fueron en un contexto sumamente distinto al de hoy.”

Los murales del último año

Desde la Dirección de Cultura compartieron con este diario todas las intervenciones artísticas con murales que se hicieron el último año: “Lazos” en plaza Necochea; “Día de la no violencia contra la mujer” en calle Pringles; mural sobre salud sexual y reproductiva en el hospital, a cargo de la prof. Silvia Giménez; mural “Raíces nuestras” hecho por artistas locales de Asociación por Amor al Arte; mural CAI “Claro de luna”, prof. Agustina Minchilli; restauración del mural “En memoria de detenidos y desaparecidos de Chacabuco”, prof. Silvia Giménez y Ailen Sopranzi; murales y veredas didácticas “Colores por la vida”, centro de Día; mural en la terminal de ómnibus “Homenaje a trabajadores de la salud”, por Luis Carboni; mural semana de la lactancia en el barrio Fonavi, por Santiago Serra Benitez y Coty Mazzochi; mural “Madre Teresa” en por artistas locales en el hospital municipal; “25 aniversario de la Escuela de Actividades Culturales”.

Aniversario de la Escuela de Actividades Culturales

Gustavo Ventimiglia se refirió también a la celebración del 25 aniversario de la Escuela de Actividades Culturales (EAC), con el objetivo de llevar el arte con talleristas a todos los vecinos del partido de Chacabuco. Los talleres continúan en forma virtual hasta cambiar de fase sanitaria, son totalmente gratuitos. Las personas que deseen sumarse a la EAC, podrán comunicarse por teléfono, durante la mañana. A su vez, se encuentra abierto el concurso literario Junio Mes del Escritor y el Libro Argentino Leopoldo Lugones, organizado por la Asociación Amigos de la Biblioteca Leopoldo Marechal Chacabuco.

El certamen literario tiene por objeto incentivar y fomentar las letras, así como promover y premiar la creación literaria. Las categorías para participar son poesía y prosa; hasta el 30 de junio se podrán enviar las obras inéditas para participar. Junto a la Asociación por Amor al Arte se finaliza el mural Raíces Nuestras, en el pasaje Cirilo Sangiani, y se comenzarán con los siguientes trabajos que se desarrollarán en el mismo.

La semana pasada, Gustavo Ventimiglia recibió al presidente de la Fundación Patrimonio, con la finalidad de obtener asesoramiento para restaurar y poner en valor la Casa de la Cultura, edificio que tiene más de 90 años. El director de Cultura hizo un repaso histórico del lugar, y celebró el convenio firmado por el intendente municipal, Víctor Aiola. “De ahora en más, vamos a buscar fondos para poder llevar adelante este proyecto que es muy ambicioso, pero que la Casa lo necesita porque es de un inmenso valor histórico”, concluyó.